Na začátku školního roku jste otevřeli nové odborné učebny v nástavbě základní školy. Jaké máte další investiční plány v areálu základní školy?

Vedle školy máme připravený prostor, kde je nyní na zpevněné ploše parkoviště pro učitele, případně pro rodiče, kteří ráno přivážejí děti na vyučování. Rádi bychom, kdyby se nám podařilo připravit v prvním kroku studii a pak projektovou dokumentaci pro výstavbu tělocvičny. Ta má být přímo propojená se školou a bude pro její potřebu. Zatím musí naši žáci přecházet asi tři sta metrů do zrekonstruované sportovní haly, což není komfortní. Ztrácí čas a jsou vystavení vlivům počasí.

Na konci ulice směrem na Hodonín je benzínová pumpa, za ní je plánovaná nová obytná zóna Olšíčka s pozemky až pro čtyřiašedesát rodinných domů. V jaké fázi přípravy jste tady?

Máme projektovou dokumentaci i všechna potřebná povolení. Pokračuje výběrové řízení na dodavatele infrastruktury od komunikací přes veškeré přípojky. Chtěli bychom, aby stavba začala ještě letos na podzim. V první roce bychom měli docílit toho, že do prodeje půjde asi čtyřiačtyřicet parcel pro rodinné domy. Následně na to bude navazovat druhá etapa, kde je dalších dvacet pozemků. Přitom se zabýváme organizací prodeje pozemků, u nichž je převis poptávky zhruba dvojnásobný. Zadali jsme tak právní kanceláři, aby vypracovala podklady pro legální a transparentní způsob prodeje.

Taktéž u lesa, ale směrem na Bzenec je sportovní areál, kde se nachází i venkovní kluziště. Jaká bude jeho další sezona?

Kvůli covidu bylo kluziště loni v provozu samozřejmě jen velmi krátkou dobu. Město je připravené prostřednictvím Veřejně prospěšných služeb provoz udržet, protože je o něj nesmírný zájem nejen ze strany místních, ale i přespolních. Pokud to covidová situace nějakým způsobem nezhorší, tak kluziště otevřeme. Máme i dohodu se zhruba dva kilometry vzdálenou základní školou o tom, že sem město zajišťuje přepravu dětí. Ty pak dopoledne využívají ledovou plochu v hodinách tělocviku. Odpoledne ve všední dny a o víkendech je pak kluziště připravené pro ostatní návštěvníky.

Kluziště je součástí sportovního areálu, kde je fotbalové hřiště, na němž Vracov vykopal před deseti lety postup do čtvrté nejvyšší soutěže v Česku. Jaké novinky se chystají tady?

Obě travnatá hřiště jsou v dobrém stavu, jsou zrekonstruovaná včetně závlahy a osvětlení. Máme zpracovanou projektovou dokumentaci na nové zázemí městského stadionu, kde by měla vzniknout restaurace a kabiny pro sportovce, jako jsou fotbalisté či hokejisté. Navíc se v současné době pracuje na revitalizaci tenisových kurtů. Zatím jsme s žádostí o dotaci neuspěli, jelikož přednost dostaly sportovní organizace. Připravuje se třetí výzva, která by se měla otevřít v příštím roce, v ní by podle posledních informací obce uspět mohly. Bavíme se podle projektové dokumentace o akci za více než padesát milionů korun. Je to ale částka poměrně vysoká a město v poslední deseti letech nejde cestou staveb na úvěr. Před devíti lety se oddlužilo. Na velké investiční akce, jako jsou ty na náměstí a příprava obytné zóny Olšíčka, jsme si našetřili.

Rád bych se zeptal na vývoj průmyslové zóny, s ohledem na rozšíření její funkčnosti o obchodní zónu. To je i směr, který nedávno schválilo zastupitelstvo…

Uskutečnilo se i veřejné projednání. Bohužel v jeho rámci skupina lidí, kteří mají trošku jiné zájmy, podali námitku. Vyřešení by mělo znamenat ale jen časový posun. Námitka byla totiž směřována na dopravní infrastrukturu a na možnost napojení na I/54. Předjednal jsem celkové řešení dopravní situace s Ředitelstvím silnic a dálnic. Dokončuje se zpracování studie pro prostor průmyslové zóny. V územní plánu máme ale průmyslovou zónu i na protější, pravé straně při výjezdu na Kyjov. Tak nám dalo ŘSD požadavek, který vítáme, aby se dvakrát v krátké době nezasahovalo do silnice. Odsouhlasilo tak, že by vznikla křižovatka se sjezdem jak do obchodní, tak průmyslové zóny. V náznacích se už objevuje zájem o rozšíření zóny od některých firem a společností, ale covid tyto aktivity přibrzdil.

A samotná obchodní zóna?

Věřím, že námitka bude do konce roku kladně vyřízená. Není možné upřednostňovat jeden soukromý subjekt před možností zajistit rozšířený výběr sortimentu nákupů pro čtyři a půl tisíce obyvatel. Místní ví, jaká tady situace je. Pokud můžu být upřímný a detailní, tak tady nemáme samostatnou masnu, drogerii a i pro řadu dalších potřebných věcí musejí naši obyvatelé vyjíždět jinam. Pro starší populaci to ale bývá problém. Máme tady jen menší prodejny, které nemají prodlouženou provozní dobu o víkendech. U vybudování naší menší obchodní zóny se bavíme o nákladech ve výši šedesát až osmdesát milionů korun. Navíc tady může vniknout pár desítek pracovních míst pro naše občany.

Vrátím se tam, kde nyní sedíme. V průběhu minulých let jste se pustili do obnovy radnice, můžete ji přiblížit? Je rekonstrukce už u konce?

Hlavní budova radnice včetně přízemní části dvorního traktu, kde sídlí stavební úřad, investiční oddělení a městská policie, se dělala už před dvěma lety. Na začátku letošního roku jsme dokončili rekonstrukci prvního podlaží radnice. Po tu dobu jsme se nějakým způsobem poskládali ve dvorním traktu. Jediné, co z celého komplexu radnice zbývá dodělat, je komfortnější úprava prvního patra dvorního traktu, kde jsou ordinace praktického i dětského lékaře a také zubař.

Žijící hereckou legendou, rodákem a čestným občanem města Vracova je Josef Somr. Jak často se sem vrací? Setkáváte se?

Když budu mluvit za sebe. Při jakékoliv cestě do Prahy ho navštěvuji. Někdy je to dvakrát či třikrát do roka. Jsme neustále v telefonickém kontaktu. V době covidu ale nechtěl přes svůj věk a zdravotní komplikace zbytečně riskovat. Byl tady naposledy v roce 2018 i 2017, kdy jsme slavili výročí padesáti let městem. Nedávno jsme spolu mluvili, když jsem mu přál k narozeninám. Jakmile to situace trochu umožní, tak by chtěl do Vracova přijet. Lidi u nás na něj stále vzpomínají.