„Na území Jihomoravského kraje a hlavně Hodonínska dopravou trpíme. Je čím dál větší a pro města skoro neúnosná. A naši starostové se domnívají, že příprava a výstavba, která spojuje sever a jih naší republiky, je na Zlínsku docela pokročilá a chtěli vědět aktuální stav pro naše území,“ přiblížila záměr senátorka.

Připomněla, že v úseku, který sousedí s Moravským Pískem, se dokonce zahájila stavba. „Příští rok bude pokračovat a dotkne se už katastru Moravského Písku. A my musíme být včas připravení na řešení na našem území ve vztahu na Bzenec, objízdné trasy, na Veselí či Strážnici,“ upozornila Hubáčková.

Nejpalčivějším problémem zůstává průchod Bzeneckou Dúbravou. „Dnes jsme se bavili, že existuje návrh kompenzačních opatření ve vztahu k záboru půdy v přírodní památce, a ty by bylo dobré zavčas realizovat. Domluvili jsme se, že si necháme návrh Agentury pro ochranu přírody a krajiny předložit, zkusíme jej projednat a jako obce se už začneme dopředu na to připravovat a co bude možné, tak udělat,“ uvedla senátorka, která je zároveň i první obecní radní v Ratíškovicích. Nový návrh pro úsek mezi Bzencem Přívozem a Rohatcem pracuje se čtyřmi jízdními pruhy.

Kvůli protiepidemickým opatřením bylo hodonínské jednání rozdělené na poloviny. První se týkala části dálnice od Moravského Písku po Hodonín a druhá pak od Hodonína směrem na Břeclav. Tématem byly především objízdné trasy.