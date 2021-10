Město stavbu vysoutěžilo i s daní za 27,6 milionu korun, i když plánovaná cena byla o deset milionů nižší. „Vysoutěžená cena zakázky je vyšší než původní předpoklad, a to zejména z důvodu rostoucích cen stavebních materiálů,“ přiblížila v tiskové zprávě mluvčí.

„Osazení nosné konstrukce lávky je plánováno ve druhé polovině měsíce listopadu. S dokončením prací a uvedením lávky do užívání se počítá do konce letošního roku,“ uvedla mluvčí hodonínské radnice Petra Kotásková.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.