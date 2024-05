Nové jsou na některých březích také zábrany z proutí. Nejvíc se oproti loňsku změnily zmiňované pláže směrem k Mistřínu, které se nejen rozšířily, ale výrazně se z nich zlepšil přístup do vody. Na této straně je i nově vytvořené brouzdaliště a také všechny proutěné zábrany. Další novinky ke zlepšení komfortu mají následovat.

Tou nejvýraznější je úprava břehů . „Zrekultivovali jsme pláže a také je tam vybudované brouzdaliště pro děti. Ještě to ale není podle našich představ, takže na tom dál postupnými kroky pracujeme,“ řekl Deníku místostarosta Svatobořic-Mistřína Adam Pavel Špaček.

Využívání potvrzují stopy na plážích včetně namalovaného srdíčka, stejně jako otisky bosých lidských nohou jen centimetry od vodní hladiny. Do nové sezony sem obec připravila několik novinek, viditelných na první pohled.

„Ještě není dodělané sociální zázemí. Chtěli bychom tady také nějaké bistro,“ sdělil místostarosta.

Toalety i se sprchou by tady mohly přibýt ještě v této sezoně. „Upřímně si ale nejsme jistí, jestli to stihneme. Slíbit to nemůžeme,“ podotkl místostarosta. Dalším z postupných kroků má být doplnění zázemí přírodního koupaliště také o parkoviště.

Bývalá pískovna u Mistřína se proměňuje v přírodní koupaliště.Zdroj: Deník/Petr Turek

V současnosti jsou pláže i vstup do vody volně přístupné. Dostat se k nim dá po cestě vedoucí k ještě těžené pískovně ve směru na Dubňany. Na tuto cestu se zájemci o pobyt u vody mohou dostat ulicí Na Mlýně, která vede mezi betonárnou a halou firmy Vinospol. Ta stojí hned u silnice II/431 ve směru od Dubňan a Milotic ještě před vjezdem do samotného Mistřína. Novinku v podobě přírodního koupaliště oceňuje i Zdeněk Šmýd z Turistické asociace Slovácko.

„Turisté k nám do regionu přijíždějí hlavně za vínem. Dál je pro ně důležitá pestrost zážitků. A o ty přírodní se výrazně zvýšil zájem od covidu. Nedá se však očekávat, že by se přírodní koupaliště stalo nějakou masovou záležitostí,“ je přesvědčený odborník na regionální cestovní ruch.

Ten v okolí táhne v hlavní, letní sezonu kromě vína, zámek v Miloticích a také hojně navštěvovaná cyklostezka Mutěnka, v trase bývalé železniční trati z Mutěnic do Kyjova. „Právě u ní by v budoucnu mohla být i směrovka na mistřínské přírodní koupaliště,“ podotkl Šmýd.

Pokud by se chtěl někdo osvěžit třeba aspoň po kolena v zatopené pískovně u Mistřína, tak nejtepleji má být tento týden v neděli. „Nejnižší noční teploty třináct až devět stupňů Celsia, nejvyšší denní až šestadvacet,“ uvedla pro Jihomoravský kraj na webu Českého hydrometeorologického ústavu Ivana Záluská.