Rodiče mají spolu už třetího potomka. „Prvoodchovy bývají u tohoto druhu komplikovanější. První mládě jsme museli přikrmovat, aby dostatečně přibývalo na váze, ale u tohoto i předchozího mláděte vše proběhlo bez problémů a již od druhého dne sameček pije mateřské mléko od matky,“ přiblížila hodonínská zooložka Zdenka Vavrysová.

První mládě se páru narodilo na jaře 2017 a v následujícím roce odešel do zoo v Holandsku. Druhý potomek se narodil 2019 a o rok později zamířil do litevské Zoo Klaipeda. „Rodiče tvořící chovný pár přišli do hodonínské zoo v roce 2013, samice pochází z liberecké zoo a samec ze safariparku Beekse Bergen v Holandsku. Oba se narodili v roce 2012,“ uvedla k velbloudím rodičům mluvčí.

Jak doplnila, v přírodě velbloud dvouhrbý už téměř vyhynul a je považován za kriticky ohroženého. „V domácích chovech najdeme zhruba 1,5 miliónu velbloudů dvouhrbých. Chovají se především pro srst, jako dopravní prostředek nebo k převážení těžkých nákladů Pochází z oblasti Střední Asie, kde obývají nehostinné pouště a stepi,“ dodala Blahová s tím, že se živí trávou, listím a rostlinami, které otrhávají pomocí dlouhých spodních řezáků.