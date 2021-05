Zatím hlavně o víkendech. Lidé si mohou půjčit některé z plavidel, nalodit se na pravidelnou plavbu či se jen po břehu projet na kole. „Zájem o plavby je slušný. Dokonce obytné lodě, hausbóty, jsou nyní beznadějně vyprodané,“ přiblížil vstup do nové sezony ředitel obecně prospěšné společnosti Vojtěch Bártek.

Rekreační přístav Veselí nad Moravou

* Kde: u Baťova kanálu v blízkosti historického centra města i letního koupaliště

* Předpokládané otevření: sobota 29. května 2021

* Zahájení stavby: v listopadu 2019

* Novinky na vodě: celkem 35 stání pro lodě, plovoucí molo s vysokovodními dalbami pro funkci ochranného přístavu za povodní, servisní centrum

* Novinky na břehu: silnice, parkování, chodník, osvětlení

* Plánovaná novinka pro příští sezonu: informační centrum

Navíc v nejnovější přístavu na Baťově kanálu, ve Veselí nad Moravou, zatím připlouvající lodě nezakotví. Slavnostní otevření se chystá po dokončení všech prací o posledním květnovém víkendu. „Kapacita se ztrojnásobila, bude zde možné zaparkovat až pětatřicet plavidel.

Kromě toho je velkou novinkou to, že tady bude první servisní centrum na Baťově kanále, takže zde bude možné čerpat pohonné hmoty, ekologicky a bezpečně,“ upozornil šéf republikové Ředitelství vodních cest Lubomír Fojtů.

Ten v pondělí odpoledne spolu se starostou Veselí nad Moravou Petrem Kolářem, ředitelem Baťova kanálu Bártkem podepsali smlouvu o provozu nového přístavu. V něm budou moci návštěvníci od příští sezony využít i služeb nového informačního centra jen pár metrů od kotvících lodí. „Město si vzalo na starosti to, co se týká městských pozemků, tedy celou část poloostrova mezi lagunou a Baťovým kanálem, kde je kompletní nabídka služeb. Ve chvíli, kdy do veselského přístavu dorazí turista, najde tady veškeré zázemí, od kempu, sociálního zázemí, grillpointu či dobíjení,“ představil vybavení po otevření přístavu veselský starosta.

Mimo jiné příchozí v nové Přístavní ulici objeví řadu novinek, včetně nových parkovacích míst pro auta, laviček pro posezení, chodníku, veřejného osvětlení i přestěhované workoutové hřiště.

Vedle něj pak mohou využívat nové podzemní kontejnery na tříděný odpad. „Ty na plast a papír mají objem pěti kubíků a kontejner pro sklo tři kubíky,“ přiblížil místostarosta Pavel Bouda.

Už nyní si ale mohou zájemci ve Veselí nad Moravou půjčit motorové lodě i objednat vyhlídkovou plavbu. Nevyplují ale z přístavu, ale zatím z provizorního mola. „Zatím se vyplouvá přímo z Baťova kanálu,“ doplnil za provozovatele služeb u přístavu Lukáš Habarta.