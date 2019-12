Většinu ze sumy spolkne rozšíření přístavu. Kapacita se zvýší ze současných jedenácti na pětatřicet stání. „Přesný průběh stavebních prací se ještě dolaďuje. V každém případě budou postupovat tak, aby na sezonu 2020 byla první část přístavu hotová a lodě jej mohly z části pohodlně využívat,“ informoval zástupce šéfa republikového Ředitelství vodních cest Jan Bukovský.

Po oplocení staveniště využijí dělníci období vegetačního klidu a zahájí prořezávání zeleně. „Jelikož budou vánoční svátky a silvestrovské oslavy, chce firma začít s vlastními stavebními pracemi zřejmě po Novém roce,“ přiblížil postup ředitel Baťova kanálu Vojtěch Bártek.

Upozornil také na to, že se v tomto případě podaří využít pro zemní práce souběhu dvou velkých záměrů. Povodí Moravy totiž po proudu upravuje koryto. Kvůli tomu má kanál sníženou hladinu. „V první etapě do konce dubna 2020 provedeme práce v úseku od plavební komory Veselí nad Moravou po železniční most. Dojde k odstranění nánosů a opravám opevnění břehů lomovým kamenem,“ přiblížil ředitel Závodu střední Morava Povodí Moravy Pavel Cenek.

Po sezoně budou dělníci pracovat od mostu směrem na Vnorovy až do dubna roku 2021. Podobně tomu má být i ve veselském přístavu. „Tam se rozšíří přístavní bazén a jeho vybavení, a to moly pro malá plavidla, servisním centrem s možností tankování pohonných hmot a ochrany plavidel za zvýšených vodních stavů,“ přiblížil novinku Bártek.

Přispět chce také radnice. „Chystáme tam drobnější stavby a úpravy. Týká se to cesty, stravovacího zařízení či nového informačního střediska,“ sdělil veselský starosta Petr Kolář.

Novinky netrpělivě očekávají vodní turisté. „Není divu, že přístav kapacitou nedostačuje rok od roku atraktivnějšímu Baťově kanálu a díky službám, co nabízí, je zejména na noc pro velký zájem problém zde kotvit. Rozšíření přístavu se tedy nabízí a pro všechny turisty na vodě to bude vítaný počin,“ svěřil se před časem Luboš Dejdar, který proplouvá unikátní vodní cestou už několikátou sezonu.

Zmodernizování přístavu mělo stát původně jednapadesát milionů. Po výběrovém řízení se suma vyšplhala na sedmdesát milionů. „Navýšení je způsobené současnou situací na trhu,“ dodal Bukovský.

O přístavu

Kde: ve Veselí nad Moravou (Hodonínsko) u Baťova kanálu

Vznik: poklepání základního v květnu 1999, otevření prvního přístavu na kanálu 2001

Modernizace a rozšíření do 2021: z 11 na 35 stání (69,8 milionu korun)

Úprava koryta a břehů směrem na Vnorovy do 2021: 52,8 milionu korun