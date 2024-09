„Ptal jsem se řidičů autobusů, jak se jim jelo, a odpovídali mi, že cesta byla strašná. Navíc jakmile se Hodonín napojí na Baťův kanál, tak sem bude mířit násobně víc lidí. A nejde jen o ty, kteří přijíždějí autobusem, ale také o ty, co sem pojedou s člunem, a to i za milion korun. Přitom cesta ulicemi Milíčova a Komenského je pro průjezd velice úzká až katastrofální,“ uvedl kapitán.

Tu opustí na křižovatce s Anenskou ulicí. Pak následují pro řidiče autobusů či aut vezoucích plavidla obtížnější úseky, objetí radnice a hlavního náměstí a poté odbočení do asi nejnáročnějšího části cesty, do ulice Legionářů se zaparkovanými vozy. Tento nekomfortní přípoj by se podle vyjádření z radnice měl nahradit zcela jiným, u něhož se pracuje i na návrhu na nové dopravní značení.

Podobné zkušenosti popsal na předchozím zasedání zastupitelstva opoziční lídr Vítězslav Krabička. Radní vyzval především kvůli autobusům s dětmi k řešení.

cesta k přístavišti z hodonínského sídliště Jihovýchod

close info Zdroj: Deník/Petr Turek zoom_in Směr přístaviště u řeky Moravy v Hodoníně.

„Byl jsem svědkem situace, kdy děti na tuto zajímavost města Hodonína byly dopravovány několika autobusy denně, a to přes ulici Legionářů k přístavišti a zpět přes ulici Legionářů, Milíčova, Komenského a Masarykovo náměstí. Viděl jsem, jak krkolomně projížděly autobusy těmito ulicemi, kde opravdu při jejich průjezdnosti, zejména v křižovatkách, rozhodovaly centimetry, a to zvlášť u delších autobusů,“ upozorňoval zastupitel.

Zároveň připomněl, že už v minulosti, kdy zmínil rok 2017, město usilovalo o jiný průjezd autobusů, a to kolem sídliště Jihovýchod, přes Okružní ulici. Tady se ale ukázalo jako problematické vlastnictví tamních pozemků i jejich možná parcelace. Radní následně o prázdninách schválili odpověď, která je zveřejněná v podkladech pro úterní zasedání zastupitelstva. V ní radní uvádějí, že popisovaný stav dlouhodobě vnímají jako zásadní problém, který se snaží vyřešit.

Současně se ale nepodařilo najít dohodu s majiteli sousedních pozemků tak, aby mohlo vzniknout plnohodnotné napojení i s chodníkem a veřejným osvětlením.

„S ohledem na to, a s přihlédnutím k blížícímu se termínu propojení Baťova kanálu do řeky Moravy, došlo ke shodě, že je nutno hledat rychlejší, byť dočasné řešení. Tím by měla být oprava povrchu na dnešním stávajícím propojení pozemních komunikací mezi ulicemi Okružní a Legionářů,“ stojí ve schválené odpovědi radních s podpisem starosty Libora Střechy.

podívejte se, jak má vypadat prodloužení Baťova kanálu do Hodonína

Prodloužení Baťova kanálu do Hodonína. | Video: Ředitelství vodních cest

Oprava se má pravděpodobně provést ve druhé polovině tohoto roku a to tak, že se na tamní městskou cestu položí nový asfaltový kryt.

„Obnova propojení nejenom zlepší stávající příjezd do daného území, ale rovněž toto propojení bude možné využívat i v budoucnu pro těžkou techniku při výstavbě nového rekreačního přístavu. V souběhu s přípravou opravy účelové komunikace probíhá i návrh na nové dopravní značení, které by mělo autobusy k hodonínskému jezu navádět právě přes ulici Okružní, a ne přes ulici Legionářů,“ dodává se v odpovědi posvěcené radními.

Na úterním zastupitelstvu pak starosta doplnil, že oprava této cesty je už vysoutěžená jako součást balíku obnovy povrchů hned v několika ulicích.



Stavební práce na zmiňovaném prodloužení splavnosti o sedm kilometrů do Hodonína odstartovaly před rokem v místě nové plavební komory Rohatec/Sudoměřice, jezu a upravovaného koryta říčky Radějovky.

„Blížíme se tak do poloviny stavby, která by měla být dokončena na podzim příštího roku. Do Hodonína pak první lodě z Baťova kanálu doplují se začátkem plavební sezony 2026,“ uvedl poslední srpnový den šéf republikového Ředitelství vodních cest Lubomír Fojtů.

To už by mělo být hotové rozšířené současného přístaviště v Hodoníně. To se tak stane výchozím jižním bodem Baťova kanálu až do té doby, než se otevře zcela nový přístav pro osmdesát rekreačních lodí. Jak uvedl mluvčí Ředitelství vodních cest Jan Bukovský, už v červnu podali žádost o vydání územního rozhodnutí. Stavbu v hodonínského přístavu aktuálně předpokládají v 2028 až 2029.