Historie železnice ožívá ve Veselí nad Moravou, kde je nově renovovaný nákladní vagon. Exponát připomíná dobu, kdy zdejší koleje sloužily k přepravě cukrové řepy a jsou nyní k vidění u nového parkoviště.

Restaurovaný vagon připomíná ve Veselí železnici i film s hvězdami. | Video: Deník/Petr Turek

Jeden z dvounápravových nákladních vagonů úzkokolejné železnice hraběte Chorinského mohou kolemjdoucí i cyklisté nově vidět ve Veselí nad Moravou u nového chytrého parkoviště směrem k zámku. Renovovaná novinka od začátku letošní plavební sezony odkazuje nad přístavem na zdejší historii spojenou se železnicí.

Pod nákladním vagonem je k vidění i část kolejí. „Chvíli před zahájením sezony v přístavu na Baťově kanále ve Veselí nad Moravou se v prostoru nově otevřeného parkoviště objevil vozík z úzkokolejky, která tudy v minulosti vedla a sloužila k převážení cukrové řepy,“ oznámila mluvčí veselské radnice Olga Svoják. Vystavovaný vagon letos restaurovali pracovníci v dílnách Služeb Města Veselí nad Moravou.

Po této úzkorozchodné dráze se cukrová řepa přepravovala z nedalekého veselského překladiště do cukrovaru u vlakového nádraží Moravský Písek. Vagony táhli v prvních letech koně, které následně od roku 1881 vystřídaly parní lokomotivy. O dalších sedmatřicet let později se původně sedmikilometrová trať prodloužila o dalším osm kilometrů až do Tasova.

Provoz zdejší železnice skončil v závěru druhé světové války. Stalo se tak poté, co došlo k poničení trati. Kromě vagonků na cukrovou řepu trať disponovala také vagony pro osobní přepravu.

Jak se návštěvník dočte na informačním baneru u exponátu, tak na této trati se natáčel za první republiky i film, při kterém se na kolejích objevily i salonní vozy. Šlo o snímek Tonka Šibenice, kde si zahrál Jindřich Plachta nebo miss Jugoslávie Ita Rina.