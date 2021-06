Za zmíněnou branou se nachází jak soukromý lovecký revír, tak i rezervace Kútky. Na to, že zdejší louky konečně uvidí v květu, se těšil i Kryštof Vanča z Prahy, který se několikrát podílel na obnově blízkých bělokarpatských luk. „Vracející se cyklisté nás varovali, už když jsme se přibližovali k bráně, že je zavřená a od plotu zmizel přelez, takže se dál nedostaneme. To jsme záhy zjistili sami. Pak jsme se dověděli trojici různých důvodů, proč nás dál nepustí,“ popsal své zážitky účastník exkurze.

Obora Radějov



* Nejvyšší správní soud v roce 2018 potvrdil dřívější verdikt krajského soudu a zrušil zákazy vstupu do ní



* Oborou vede turistická stezka k přírodní rezervaci Kútky se zbytky luhových stepí a karpatských luk s charakteristickou flórou a faunou.

Ani zhruba dvouhodinové vysvětlování a dohadování či asistence přivolané policie, ale výpravu dál po turistické stezce neposunuly. „Zůstanou nám je zážitky, jak nám bylo znemožněno vidět unikátní lokalitu, která nemá obdoby,“ posteskl si Vanča. Odcházel tak s dojmem, že se někdo snaží mít některé krásy přírody jen pro sebe.

Jak uvedl krajský policejní mluvčí Pavel Šváb, jeho kolegové případ zadokumentovali. „Řešíme toto jednání. Jakmile bude dokončeno jeho prověřování, tak rozhodneme,“ uvedl vrchní komisař.

Podle Radka Galušky, oborníka a správce honitby společnosti Leoš Novotný, byly přelezy odstraněny kvůli plánované těžbě dřeva. „Pokud by k nám dorazily informace o těžbě na našem katastru, tak bychom je zveřejnili na úřední desce,“ uvedl starosta Radějova Martin Hájek. Zatím tam ale oznámení o těžbě nepřišlo.

Urgence z ministerstva

Přitom právě kvůli ní měly být den před příchodem exkurze přelezy od obory odstraněny. „Pokud by lidé přelezli, a na stromech byly jen cedule upozorňující na probíhající těžbu, tak tam lidé stejně půjdou. Počítáme s tím, že by se obora mohla otevřít do konce června. Jakmile se dokončí těžba na turistické trase, pak by se měly dát přelezy zpět,“ přiblížil vysvětlení správce honitby vlastněné dřívějším majitelem babického potravinářského komplexu.

Po mnoho let trvajících přích nakonec rozhodly až soudy, a to krajský i ten nejvyšší správní v roce 2018 o zpřístupnění obory veřejnosti. Avšak i poté, jak už v minulosti Hodonínský deník informoval, příchozí návštěvníci přes oboru častokrát neprošli. Třeba loni v listopadu se přelezy vrátily k plotu až po urgenci ministerstva životního prostředí.

To navíc požaduje i více než přelez. "Po turistických trasách a ostatních veřejných komunikacích musí být přes oplocený prostor zajištěn ve veřejném zájmu dle zákona o ochraně přírody a krajiny pro pěší průchod tak, aby po celou dobu nebyli nuceni při procházení měnit vzpřímenou polohu těla, přičemž musí být zohledněna možnost pohybu i pro osoby fyzicky hendikepované," stojí ve vyřízení loňské stížnosti podepsané ředitelem odboru výkonu státní správy resortu životního prostředí Františkem Ondrušem.