Dražbu posledního sexteta bytů v prvním z trojice polyfunkční domů sice Veselané o týden z organizační důvodů přesunuli na nejbližší úterý, přesto se očekává opět hojná účast. „Poptávka je. Lidé si volají a zjišťují další informace. Očekáváme, že zájem o byty bude minimálně takový jako u prvních dvou kol soutěže,“ přiblížil včera veselský starosta Petr Kolář.

Tuto městskou investici hodnotí pozitivně třeba ekonom a ředitel okresní hospodářské komory Michal Švagerka. „Tlak na výstavbu atraktivního a komfortního bydlení je důležitý i pro to, aby se podařilo zastavit odliv mladých a vzdělaných lidí. Právě ti jsou také předpokladem pro přechod na region s moderními pracovními místy,“ upozornil ekonom.

Zájem o nové bydlení na bývalé tržnici příjemně překvapil také Veselana Vojtěcha Bártka. „Ukazuje se, jak atraktivní je pro mladé rodiny nové moderní bydlení v centru spojené s dostupnými školami, různými kroužky pro děti a dalšími přidanými hodnotami městského života,“ sdělil Bártek.

Pro řadu místních v okolí novostavby je ale pořizovací cena nových bytů příliš vysoká. „Líbilo se mi, že se staví nové byty pro mladé. Když jsem se ale podíval na to, kolik stojí, tak si myslím, že si tyto byty normální mladá rodina nemůže dovolit,“ svěřil se Karel Mléčka při pohledu na stavbu, na níž už pracovníci dělají střechu.

Městská tržnice

kde: Veselí nad Moravou, mezi ulicemi Svatoplukova a Chaloupky, blízko I/54

od roku 1994: tržnice

od března 2021: zahájení prací na výstavbě Rezidence Nová tržnice, včetně demolice stávajících objektů tržnice

duben 2022: předpokládané dokončení prvního ze tří polyfunkčních domů s 18 byty a 5 prodejnami

cena polyfunkčního domu: 69 milionů korun (bez DPH)nákup tržnice: 15 milionů korun

Stěhování kupujících do nového bydlení je v plánu na jaře příštího roku. Vyvolávací cena je nyní u menších bytů 1,2 milionu korun a u větších se dražba zahájí na částce o milion vyšší. Vedení radnice ale upozorňuje na to, že při prodeji těchto bytů cíleně zvýhodňuje mladé veselské rodiny s dětmi. „Při splnění podmínek stanovených v pravidlech schválených zastupitelstvem mohou získat nenávratnou zápůjčku až tři sta tisíc korun,“ uvedla mluvčí veselské radnice Žaneta Jančaříková. Mezi zmíněnými podmínkami pro podporu města je například věk do čtyřiceti let či zapsání trvalého bydliště v novém bytě.

Město má navíc u tohoto domu uzavřené už i smlouvy pro obsazení přízemí, kde jsou prostory pro pět komerčních provozoven. Tady mají podle starosty po dokončení a kolaudaci domu nabídnout své služby či výrobky pekařství, řeznictví, vinotéka, zdravotní pojišťovna i prodejna s mobilními telefony. „Už také poptáváme zájemce pro provozovny v dalších dvou objektech,“ připomněl Kolář. Tuto dvojici domů řeší nyní Veselané projekčně. Hlavní stavební práce mají být na programu v roce 2023.