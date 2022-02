Jak sdělila starostka Martina Bílová, z rekreační oblasti se čtyřmi sty chatami eviduje kvůli zvýšení koeficientu dvě stížnosti. „Nečekám od nich nadšení, ale situace je taková, že polovinu nákladů za odpad vytváří chatová oblast. Bohužel nová legislativa v naší zemi s chatovými oblastmi nepočítá. Poplatek za skládkování odpadu a třídící sleva počítají jen s osobami s trvalým pobytem, což je nespravedlivé a nás to značně znevýhodňuje,“ sdělila starostka.

Upozornila zjednodušeně na to, že u výpočtů pro zákonné limity ke zvýšení skládkovacího poplatku se tak i odpad od chatařů přepočítává jen na obyvatele obce s trvalým pobytem. Navíc podle výkladu odpadového zákona nemůže obec vybírat nižší poplatek za popelnice za chatu než za obyvatele s trvalým pobytem. Proto se představitelé obce rozhodli jít tou cestou, že zruší poplatek za odpad a naopak zvýší koeficient u daně z nemovitosti.

Podle propočtů obce se tak má roční finanční zátěž vlastníka chaty na šedesáti metrech čtverečních z dřívějších 1 090 korun zvýšit na 2 700 korun. „Navíc si chataři nejvíce stěžují na kvalitu komunikací, a právě na jejich opravu nám zůstanou peníze ze zvýšeného výběru daně z nemovitosti v oblasti. Tady se vytvoří po odečtení nákladů na odpady fond na investice, který doložitelný z daňového výkazu. Už v letošním rozpočtu tak máme čtyři sta tisíc korun na opravu jedné z tamních páteřních komunikací a do pěti let bychom tak byli schopní opravit cesty ve většině Lučiny,“ uvedla Bílová.

Využití rozdílných koeficientů pro dvě části katastru obce, ale dopadlo nevýhodně například i na některé obyvatele, kteří mají trvalé bydliště i v blízkosti Lučiny. Jako diskriminační pak viděl postup vedení obce Josef Hrbáček z hájenky, který reagoval otevřeným dopisem. „Nehodlám dotovat obecní úřad přes daň z nemovitostí částkou o zhruba čtyři tisíce korun vyšší pro nesmyslně stanovený koeficient 5 jenom proto, že část vlastníků rekreačních chat neplatila obci za odvoz komunálního odpadu a obecní úřad nebyl schopen tento poplatek vybrat. Naše rodina platila vždy v termínu,“ napsal Hrbáček. Ten doufá po předložení svých argumentů, včetně upozornění na faktické oddělení od centrální chatové zástavby, v přehodnocení.

Právě obyvatelé Tvarožné Lhoty s trvalým pobytem by totiž podle propočtů vedení obce měli dokonce při stanoveném koeficientu 3 u daně z nemovitostí a zrušení plateb za popelnice ještě ušetřit. Podle velikosti domácnosti už tehdy, pokud bydlí menší domku dva či ve větším domě tři a více lidi. Obvyklá daň z nemovitosti by se měla totiž za letošek pohybovat od devíti set do patnácti set korun, a to bez rozdílu zde bydlících lidí. „Přece nechcete zatížit obyvatele za to, co nezpůsobují? A obec končila pravidelně do pátého místa ve třídění odpadu,“ doplnila starostka. Inspirací pro Lhoťany byl Uherský Ostroh.