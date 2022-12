Jak ale potvrdila Monika Matulová z informační kanceláře na kyjovské autobusovém nádraží, dál opakují od cestujících dotazy kvůli značné vzdálenosti mezi nádražími, kde si papírové měsíční koupit mohou. „Je to strašně daleko,“ svěřila se Deníku cestující Marie Kristová při zavedení novinky.

Překvapení? Řada cestujících chce v Kyjově papírové měsíční jízdenky zpět

Navíc k dotazům přibyly i některé stížnosti. Ty se týkaly právě elektronických jízdenek, které mají papírové kupony nahradit. „Slavné elektronické jízdenky si vetkněte za klobouk. Od začátku, co jsme se rozhodli pořídit si elektronky, a nic jiného nám ani nezbylo, se potýkáme se spoustou komplikací. První zádrhel nastal hned při registraci. E-shop stávkoval, nešlo se registrovat. Druhý problém byl při přiřazení jízdenky na kartu,“ napsala ve své stížnosti z tohoto týdne cestující z Kyjova, která se podepsala jako Petra.

Podobný scénář potvrdila i pracovnice informační kanceláře. „Lidé jsou naštvaní kvůli problémům s e-shopem a jízdenkami. Potýkají se s nimi jak cestující při registraci nebo platbě, tak i naši řidiči při načítání elektronických jízdenek,“ přiblížila Matulová.

Vedoucí tarifního odboru společnosti Kordis upozornil, že šlo ale jen o krátkodobý výpadek. „Nebylo to ani naší vinou, šlo o záležitost platební brány, s níž jsme to také řešili. V současné době náš e-shop bez problémů funguje. Bylo to opravdu krátkodobé, a už by se to nemělo opakovat,“ ujistil Havlík.

Ten už při zavedení listopadových novinek uvedl, že počet uživatelů elektronických jízdenek postupně narůstá. „Naopak papírové jízdenky ubývají velice rychlým tempem,“ podotkl vedoucí. Co se pak týká celkově předplatných jízdenek, upozornil na jejich výhodnost a na to, že je využívá šedesát až sedmdesát procent cestujících.