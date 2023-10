Báleše, škvarky i cvrčci, Veselí rozvoněl Festival plný chutí. Podívejte se

Hrubou stavbu apartmánového ubytování vidí kolemjdoucí už nyní. Vybavené pokoje i praktická dvoulůžka mají být k dispozici od května příštího roku. Půjde až o sto lůžek. Jak potvrdil jednatel Vinařství Veselí nad Moravou Tomáš Zbořil, rezervace mají být dostupné po Novém roce. Při zahájení nové plavební sezony, v květnu příštího roku, se má navíc otevřít i nový gastroprovoz se zahrádkou i vyhlídkou.

„Nová budova je už vyrobená, je z modulů,“ řekl jednatel.

Po zbourání stávající budovy přijde na řadu sestavení nové. „Kapacita bude sto dvacet osob i se zahrádkou,“ doplnil jednatel Zbořil. Zahájení výstavby vinařství s kulturně vzdělávacím centrem na protějším břehu je pak v plánu roce 2025, a to za koordinace s republikovým Ředitelstvím vodních cest. To plánuje rozšíření veselského přístavu, který se má stát největším rekreačním přístavem České republiky.

To na jiném místě města, v historickém Předměstí, pokračuje radnice už třetím rokem v rezidenčním projektu Nová tržnice se čtyřiceti moderními byty, osmi prodejnami i se sedmi plánovanými zubními ordinacemi. Většina bytů si už našla své zájemce, zbývajících dvanáct nabídne město k pronájmu.

Kyjov

V Kyjově je k vidění pod Základní školou J. A. Komenského rozjezd rozsáhlé bytové výstavby pod názvem Kyjovské zahrady. „Jde o developerský projekt tří bytových domů a osmi rodinných domů,“ shrnul exkluzivní prodejce pro Kyjovské zahrady Michal Stehlík.

Úvodní fází je současná řadová výstavba rodinných domů. „Už máme hrubé stavby a stěhování je plánované na jaře příštího roku. U těchto rodinných domů došlo k výrazné slevě, takže zájem o ně stoupl,“ oznámuil prodejce.

Poté má začít postupná výstavba bytů. První z domů jich nabídne padesát, všechny tři pak celkem až sto dvacet. „Byty ještě nenabízíme. Až se bude jasný přesný termín zahájení, tak se teprve dá cenová nabídka. Nicméně už teď máme nějakých dvacet bytů v poptávce, takže již nyní se nechávají zájemci zapisovat do databáze,“ sdělil Stehlík.

Rozšíření možností pro bydlení vítají i na kyjovské radnici. „Souběžně s kroky investorů připravujeme záležitosti k rozšíření infrastruktury tak, aby se co nejméně snížil komfort lidí, kteří v dané lokalitě už dneska žijí,“ ujistil tajemník kyjovského městského úřadu Filip Zdražil.

Hodonín

V Hodoníně developer plánuje ještě větší bytovou výstavbu. Na přelomu letošního března a dubna v městské části Bažantnice skončila demolice někdejšího Casina, lidově zvaného Razítko. Chátrající a nyní už zbouraný objekt má nahradit komplex Sorina se čtyřiaosmdesáti byty s podzemním parkováním s kapacitou téměř sto čtyřicet míst.

Nový krok k bytovému komplexu Sorina v Bažantnici. Developer testoval vytápění

„Se zájmem lidí jsme spokojení. Daří se nám prodávat a jde vidět, že se lidem Sorina líbí. Někteří naši obchodní partneři, kteří dělají taktéž do nemovitostí, si stěžují, že nemají posledních šest měsíců žádné prodeje, a to mají nemovitost postavenou. Takže jestli my prodáváme teď, když stavba ještě nejde směrem nahoru, ale kutáme se pořád v zemi, projektujeme a papírujeme okolo Soriny, je to dobrý výsledek,“ popsal aktuální stav předseda správní rady developerské společnosti Hanz Kaufmann.

Věří, že se první zájemce zvládnou nastěhovat do bytů Soriny na Vánoce 2025.

