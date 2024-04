Je to modelový příklad. Dvojice má do třiceti let, společný příjem kolem padesáti tisíc měsíčně a strop, že za byt nedá více než tři a půl milionu. Podle realitní makléřky Blanky Lemonové je jejich touha splnitelná. Musí však mít větší úspory.

„Pokud by narazili na o něco dražší byt, většinou se lze domluvit na slevě. Ta se obvykle pohybuje kolem sto až dvě stě tisíc. Jednání s majiteli se vyplácí,“ poradila zájemcům v podobné situaci makléřka.