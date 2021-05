S rekonstrukcí a přístavbou šaten začala loni v srpnu. Peníze na rozsáhlou obnovu za téměř pětadvacet milionů korun sháněla před začátkem prací, ale i poté, co už byly v plném proudu. Základem byla dotace od ministerstva školství, financemi přispěly kraj i město.

Sami sokolové se na stavbě měli podílet také několika miliony korun. Rozhodli se proto prodat svůj historický majetek, hospodu v Rybářích se souvisejícími pozemky. Jenže právě cena, podmínky prodeje a komu vůbec nemovitosti prodat se staly hodně diskutovanými otázkami nejen v hodonínském sokolstvu. „Od začátku jsem navrhoval dražbu nebo formu výběrového řízení nejvyšší nabídce. Členové výboru se však přiklonili k prodeji přímému zájemci. Oslovil jsem pak firmu, která nabídla o 1,5 milionu korun víc,“ přiblížil Bezucha.

V korespondenčním hlasování sokolů ale zvítězila nižší nabídka, tedy čtyřmilionová. Její zastánci argumentovali lepšími referencemi zájemců, solventností, členstvím jejich rodiny v jednotě a časovými důvody. Sokoli totiž ještě musí doplatit zbývající peníze za stavbu šaten. Starosta ale smlouvu o prodeji hospody nepodepsal. „Není to v souladu s péčí řádného hospodáře. Zachránil jsem tím Sokolu 1,5 milionu,“ je přesvědčený Bezucha.

Smlouvu za něj nepodepsal ani místostarosta Ondřej Fialík, který ale odstoupil z funkce. „Bylo to ale z osobních a rodinných důvodů. Měl jsem toho hodně v práci a narodilo se nám dítě, tak už jsem to nestíhal,“ svěřil se Fialík, který je navíc městským radním.

Výbor tak pověřil k podpisu smlouvy svého člena. Jenže to nebylo úředně průchozí řešení. „Katastrální úřad má za to, že k písemnému právnímu jednání nelze pověřit člena výboru tak, aby podepisoval právní jednání za starostu případně místostarostu. Ze stanov tato varianta nevyplývá,“ napsala Jana Tomčalová za katastrální úřad s tím, že vklad nelze povolit.

Do čela se vrací Lahvička

Výbor hodonínských sokolů tak svolal desetidenní valnou hromadu prostřednictvím elektronické komunikace. Při ní více než osmdesát procent zúčastněných delegátů odvolalo z funkce Bezuchu a na jeho místo zvolilo jeho předchůdce Jána Lahvičku staršího. „Je to pro mě výzva a chci to vyřešit co nejdříve. Lidé se demokraticky rozhodovali, měli k dispozici i dopis od tehdejšího starosty, ale přiklonili k nám,“ řekl Lahvička, který se tak vrací do funkce po prodělané operaci a následné rekonvalescenci.

Jenže bývalý adept na senátora za Hodonínsko oficiálně ve funkci sokolského starosty ještě není. Jak uvedl úřadující starosta hodonínského Sokola, pokyny České obce sokolské pro jednání pobočných spolků v době protikoronavirových opatření totiž nepočítají s volební valnou hromadou ve formě korespondenční či prostředky elektronické dálkové komunikace. Podle Lahvičky šlo ale o nevolební valnou hromadu s tím, že na ní byly projednané i aktuální neodkladné záležitosti a problémy. "Tím bylo i to, že starosta odmítl činit, ba právě naopak. Takže prodej stojí a my potřebujeme vyúčtování kvůli státní dotaci," reagoval Lahvička.

Mezi aktuálními body tak byla volba nového starosty, chybějícího místostarosty i členky kontrolní komise. „Klasickou valnou hromadu jsme uspořádat nemohli, protože vzhledem k povolenému množství shromážděných by na ní mohlo být jen třicet lidí,“ uvedl Lahvička. Jednadvacet oddílů však na valnou hromadu nominovalo až 63 delegátů.