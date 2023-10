Ten roh jako kdyby na historické náměstí v Hodoníně ani nepatřil. Především poté, co se z budovy na nároží ulic Dobrovolského a Legionářů vystěhovali poslední žáci Lidové školy umění, odstartovala cesta do dnešní podoby, z níž zůstávají jen sklepy a bujně rostoucí zeleň.

Jedna, Reag Plus, byla městem předem vybraným zájemcem, stavět chce moderní vaskulární centrum. Druhá společnost, Elvorev, přišla s plánem stavby zdravotnického zařízení, nabídla dokonce o 1,3 milionů více než firma první. Jenže neuspěla, koalice v červnu hlasovala pro vaskulární centrum, ačkoliv do městské pokladny dostane méně peněz.

Už tehdy na zasedání zastupitelstva varoval hlasující před možnými problémy bývalý zastupitel František Ondruš, zároveň navrhoval smírčí jednání.

„Takzvaná Liduška je snad prokletá. Bylo ale naprosto jasné, že politici svým špatným rozhodnutím způsobí problémy, a největší pro oba podnikatele, kteří mají o Lidušku zájem. Teď už to má jediné řešení, kdy rozhodne soud, jestli to bylo čisté, nebo ne,“ sdělil Ondruš.

A pokračoval. „Nedokážu si ale představit, jak rozhodne, když oba zájemci měli solidní záměr v oblasti zdravotnictví. Oba navíc odhalili karty se svými záměry i cenami. Nevím, jestli teď bude vůbec možný nějaký smír.“

Na jeho varovná slova došlo. Tři měsíce po klíčovém hlasování přistála u okresního soudu žaloba o určení vlastnictví od právníků neúspěšné hodonínské firmy Elvorev s tím, že město prodalo pozemek bez řádného výběrového řízení předem vybranému zájemci a za nižší cenu.

Soud sice zahájil řízení, ale ještě nenařídil jednání. „Na datovou schránku nám přišlo oznámení, které zpracováváme. Teď to má právník,“ reagoval společník Reag Plus Jiří Matuška.

Problémů souvisejících s prodejem je ovšem nově více. Tentokrát nejde o to, jestli je prodej platný, ale o samotné hlasování.

„Prostřednictvím moji advokátní kanceláře bylo na Okresní státní zastupitelství Hodonín podáno trestní oznámení na sedmnáct hodonínských zastupitelů, kteří hlasovali pro prodej pozemku společnosti Reag Plus,“ informoval tento týden Deník jednatel Elvorevu Zdeněk Pávek, který před několika lety přestavěl budovu v blízkosti současných trosek „lidušky“.

Trestní oznámení se podle něj týká skutečností, které mají nasvědčovat spáchání trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti či eventuálně úmyslně tak, že mělo být rozhodnuto o prodeji parcely za podmínek zásadně nevýhodných pro město Hodonín.

Místostarosta Ondřej Fialík řekl, že oficiálně trestní oznámení nemá, nemůže na něj proto reagovat. „Až dojde, budeme vědět víc. Myslím si, že vše, co proběhlo na zastupitelstvu, bylo podle zákona. Své kroky jsme si chtěli potvrdit také s právníkem, ten i na mikrofon řekl, že dle něho je všecko v pořádku. Nevidím důvod, proč by měli podávat trestní oznámení, ale je to na zvážení každého,“ řekl místostarosta.

Ten byl tak jedním ze sedmnácti koaličních zastupitelů, kteří hlasovali pro prodej. Část opozice i druhý zájemce o pozemek ale upozornili i na to, že jednatel podpořené firmy Jiří Matuška byl na kandidátce koaličního hnutí. V současnosti je tak do zastupitelstva čtvrtým náhradníkem.

„Nemělo to žádný vliv. Za mě byla rozhodující výstavba nestátního zdravotnického zařízení a garance lékařů,“ reagoval Fialík.

Jednatel Reag Plus Matuška totiž před hlasováním o prodeji uvedl, že přechod do nových prostor v Dobrovolského ulici by znamenalo zvýšení možnosti natáhnout do Hodonína zdravotníky, sestřičky, lékaře, pomocný personál a technologie.

Opozice sice jeho záměr moderního centra ocenila, ale kritizovala zejména přípravu prodeje městem. Například bývalý místostarosta a právník Vítězslav Krabička upozornil na překotnost celého procesu prodeje, a to firmě, která je v obchodním rejstříku teprve od začátku letošního dubna.

Bude to jediné trestní oznámení?

„Trestní oznámení jsem očekával a myslím si, že možná nebude ani jediné. Podle mě pochybila rada, která dvakrát zasedala mimořádně a bez materiálů, do kterých bychom mohli nahlédnout. Podpořil jsem stažení tohoto bodu z programu zastupitelstva, dořešení a případně aukci či výběrové řízení. Navíc firma byla při podpisu smlouvy s městem realitkou,“ doplnil opoziční zastupitel.