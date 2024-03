/ANKETA/ Zvládla covid i nedávný růst cen energií. Přesto zůstane prodejna s čerstvými rybami ve Slavíkově ulici v Hodoníně otevřená už jen do konce března. Poté skončí. Deníku to potvrdil majitel Miroslav Žampach.

Prodejna s čerstvými rybami na okraji hodonínského sídliště Jihovýchod s posledním březnem skončí. | Foto: Deník/Lukáš Ivánek

Ve městě jde o jeden ze dvou takto úzce specializovaných obchodů, živé ryby navíc nabízí jako jediný. Provoz si v minulých letech udržel navzdory covidovým omezením i nárůstu cen energií po válce způsobené Ruskem na Ukrajině.

„Slyšel jsem různé varianty toho, proč jsem se rozhodl skončit. Skutečnost je ale taková, že si zkrátka potřebuju odpočinout. V podstatě pětadvacet let nevím, co je to dovolená a volný víkend,“ řekl Žampach.

Budova s obchodem na okraji sídliště Jihovýchod stojí posledních osm let, nabízí sladkovodní i mořské druhy. Předchozí téměř dvě desetiletí Miroslav Žampach strávil v podnikové prodejně Rybářství Hodonín u Písečných rybníků.

„Od živých ryb nelze odejít. Každé ráno je potřeba za nimi přijít, soboty i neděle, sledovat jejich stav. Propuknout u nich mohou různé nemoci,“ upozorňoval.

Jak bude vypadat jeho nejbližší pracovní budoucnost, zatím neví. Jak uvedl, ukáže se teprve až po odpočinku.

Chlazené i mražené ryby v Hodoníně a blízkém okolí dále nabízí prodejna Delimax v Bratislavské ulici, pořídit je lze i v rybářství u Písečných rybníků. Omezenou nabídku mají supermarkety.



