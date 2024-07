Nestíháte v každodenním zápřahu sledovat, co se děje kolem? Nevadí. Deník vám shrnul zprávy z uplynulého týdne na Hodonínsku, o které byl mezi čtenáři největší zájem.

Přístaviště U Jezu v Hodoníně je na prodej

Dlouholetý provozovatel František Ondruš se rozhodl prodat přístaviště v Hodoníně, cena přesahuje pět milionů korun. Více, včetně důvodů, si o tom můžete přečíst TADY.

Lázně v Hodoníně mají 45 let

Podívejte se na fotky ukazující skromnější historii i moderní rozkvět hodonínských lázní. Snímky vás zavedou rovněž do nových pokojů. Vše najdete TADY.

Vážně zraněný chlapec v Dolních Bojanovicích

Na pomoc zraněnému nezletilému hochovi jeli hasiči i záchranáři do Dolních Bojanovic. Mladík vylezl na televizní vysílač, kde se poranil a nemohl se dostat dolů. Článek je ZDE.

close info Zdroj: hasiči zoom_in Hasiči v Dolních Bojanovicích zachraňovali chlapce, který zraněný uvízl na vysílači.

Opravy rušné silnice na Kyjovsku

Časový souběh čeká rekonstrukce dvou úseků silnice I/54 na Kyjovsku. Řidičům se ale přesto uleví. Skončila totiž úplná uzavírka ve Strážovicích. Zároveň začíná oprava mostu přes Bukovanský potok těsně před Kyjovem. Více je TADY.

Kněží na Hodonínsku mění místa

K významným změnám dochází v římskokatolických farnostech na Veselsku a v Kyjově. Arcibiskupství olomoucké oznámilo přesuny kněží, které ovlivní duchovní správu například v Blatnici pod Svatým Antonínkem. Číst o tom lze ZDE.

A co by vám ještě nemělo uniknout? Do Hodonína na promítání filmu Matka v trapu, kde hraje hlavní roli, přijela herečka Petra Hřebíčková. Největším tahákem v tamním kině je ale momentálně Zápisník alkoholičky, u jehož promítání se současně vypije nejvíce vína za poslední dobu. Velký zájem je rovněž o letní výhledy na území Moravského Toskánska na Kyjovsku.