Místní tělovýchovná jednota ji postavila v roce 1932. „Celkový architektonický ráz bude vycházet ze třicátých let. Třeba okna sice budou z nových materiálů, ale jejich podoba bude původní,“ přiblížil rekonstrukci Miloš Kadala, zástupce lužického Sokola, který má přes 110 členů.

Jinak ale sokolovna projde výraznou modernizací, a to včetně víceúčelového sálu, kde se konají i plesy. Nové budou rozvody včetně topení, sportovci se převléknou v nových šatnách a využijí i nové sociální zařízení. To navíc přibude ještě jedno, a to pro venkovní areál. „Tam se nejen sportuje, ale pořádají se tu i další akce, včetně hodových,“ přiblížil Kadala.

Nyní jsou na pořadu bourací práce. „Pokládá se kanalizace a mají se dělat betonáže v suterénu. Rekonstrukce pokračuje bez ohledu na koronavir a do konce roku má být hotová,“ řekl Tomáš Klásek, starosta obce.

Její zastupitelé pro sokolovnu odhlasovali před měsícem dotaci 9,5 milionu korun. Ministerstvo školství přispělo více než dvaceti miliony korun.

Dominantu obce chtějí Lužičtí slavnostně otevřít v příštím roce, a to 20. ledna. Již na podzim by ale rádi zpřístupnili cvičícím sokolům alespoň hlavní sál.