„Zatím se nám podařilo jen část zakonzervovat a svázat patro. I když je už skoro rok po tornádu, tak přivítáme, když nám nějaké peníze dají. Nemáme za co dělat další opravy,“ posteskla si Stibůrková, jejíž rodina přišla nejen o hostinec ale po demolici také o tři rodinné domy. Přesto dál podniká, tentokrát s pečenými marmeládami, čaji a domácí limonádou. S rekonstrukcí restaurace by se státní podporou počítala v horizontu dvou let.

Prostředky ze státního mimořádného třicetimilionového balíku by měly zamířit lidem do postižených obcí zřejmě v létě. Peníze mají pomoci menším rodinným podnikům, a to například v případech, kdy živnostník podniká v objektech, které vlastní jeho sourozenci či rodiče. Předchozí dotační programy totiž právě tyto postižené lidi míjely. „Jde tady o záchranu tradičního rodinného podnikání, jako jsou vinařství, hospody a penziony, které jsou pro náš region typické a také důležité. Bez očekávané státní podpory je jejich podnikání v existenčním ohrožení,“ sdělil Michal Švagerka, ředitel hodonínské Okresního hospodářské komory.

Zástavba místo stromů? Obnova hodonínské Bažantnice je fofr, zní po tornádu

Ta spolupracovala s ministerstvem na modelu, metodické pomoci a především na zmapování jednotlivých případů, které potřebují statní podporu. Ty jsou podle zjištění Deníku z Mikulčic, Lužic, Moravské Nové Vsi i Hrušek. „Souhrnná výše prostředků požadovaná uvedenými fyzickými osobami byla zjištěna ve spolupráci se starosty dotčených obcí a Okresní hospodářskou komorou Hodonín a představuje částku zhruba 30,5 milionu korun. Na základě dohody s krajem by k rozdělení prostředků mohlo dojít do cca jednoho měsíce s ohledem na podklady, které kraji musí žadatelé doručit, především přesné vyčíslení vzniklé škody,“ uvedl mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu Marek Vošahlík.

Zmíněné peníze úředníci nepošlou přímo na Podluží, ale na jihomoravský Krajský úřad. „Tyto specifické případy si vzal pod sebe kraj,“ potvrdil náměstek hejtmana pro regionální rozvoj Jan Zámečník s tím, že konkrétní kompenzace na základě doložených žádostí by měli jihomoravští zastupitelé schválit nejpozději na červnovém jednání.

Komplikovanost peněžních toků má podle resortu svůj důvod. Jak uvedl mluvčí, ministerstvo průmyslu a obchodu získalo pro podnikatele poškozené červnovým tornádem dvě sta milionů korun, a to na okamžité pokrytí škod do maximální výše jednoho milionu korun. Poté ještě následovaly další kompenzace na poškozenou podnikatelskou infrastrukturu až do výše pětatřiceti milionů korun.

Test nervů pro řidiče na Hodonínsku: opravuje se křížení u Lužic i střed Veselí

V průběhu poskytování popsané pomoci se ale zjistilo, že existuje pět případů podnikání v prostorech na základě nájemní smlouvy. „Tyto nemovitosti patří fyzickým osobám nepodnikajícím. A zde nastává problém, neboť škoda na tornádem poškozených nemovitostech nevznikla podnikateli nýbrž fyzické osobě nepodnikající, tedy majiteli nemovitosti. V takovém případě nemůže být poskytovatelem kompenzace ministerstvo průmyslu a obchodu, ale ani ministerstvo pro místní rozvoj, které jako jediné poskytuje kompenzace fyzickým osobám, ovšem výhradně na objekty určené k bydlení,“ upozornil Vošahlík.

U oněch pěti případů tak podle něj neměli lidé jak státní kompenzaci získat. „Byť na ni mají legitimní nárok. Je rovněž třeba zdůraznit, že se jedná o poslední určené osoby, které nebyly kompenzačními opatřeními dotčeny a jejich výčet je tak konečný,“ dodal mluvčí ministerstva.