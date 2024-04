Nabídka práce na Hodonínsku slábne, padá mezi nejhorší. Ubývá volných míst

Nadále funguje i velkoobchod s hutním materiálem a výroba kontejnerů, stejně tak energetika a autodoprava.

Podle odborů odcházeli zaměstnanci už loni ve dvou menších vlnách a nyní na jaře pak šestadvacet lidí.

„Mrzí nás to, ale nepřekvapuje. Projednávali jsme to, majitel jako důvody uváděl vysoké ceny energií a také nárůst cen vstupů, například u chemických látek, které se tady používají, a také malá poptávka po jeho výrobcích,“ popsal příčiny útlumu odborový předák Stanislav Malušek, který je rovněž mezi propouštěnými zaměstnanci.

Loňské protesty ve Veselí kvůli konsolidačnímu balíčku

Ti také v posledních letech několikrát vstoupili do stávkové pohotovosti kvůli pozdní výplatě mezd či vyjednáváních o kolektivní smlouvě. „Vždycky to bylo složité, ale stav byl očekávatelný, protože se sem málo investovalo, a to včetně strojů. Byli tady sice i zájemci o provozování zdejší výroby, ale nakonec z jejich zájmu sešlo,“ uvedl odborář.

Zároveň připomněl, že pro řadu propuštěných bude docela problém najít novou práci. Velká část z nich totiž celý svůj dosavadní pracovní život spojila s veselskými železárnami.

„Zdejší profese byly specifické. A u propuštěných starších osob, tak jako já, uplatnění na trhu práce není takové. Zájem zaměstnavatelů o lidi předdůchového věku je malý. Většina z propuštěných tak skončila na úřadu práce,“ řekl Deníku s tím, že ti mladší si práci již našli.

Naopak těm starším se zřejmě nepoštěstí ani odejít dříve do důchodu coby těm, kteří vykonávali desítky let profese s těžkou prací v náročném prostředí. To byl také jeden z požadavků odborů mimo jiné i při loňských protestech.

„O předčasných důchodech se mluví tak dlouhou dobu, že už někteří ani nevěří, že se podaří prosadit. Nyní to slibuje i současná vláda, ale jen pro lidi, kteří pracují pouze v některých rizikových prostředích, a hluk mezi nimi chybí. A u nás je právě hluk největším rizikem,“ posteskl si Malušek.

Jak připomněl jeho odborářský kolega z Hodonína Václav Potužník, navýšení cen energií dopadlo i na jiné podniky v kovoprůmyslu, což byl i případ hodonínské armaturky. „Snížila počty zaměstnanců loni a částečně i v předloňském roce. A teď čerstvě ve veselských železárnách dochází k útlumu výroby, propouští se až na samou dřeň,“ popsal Potučník, jenž je předsedou hodonínské základní organizace odborového svazu Kovo.

Dvacet tisíc měsíčně. Další byty v Nové tržnici ve Veselí jsou obsazené

Dopady navýšených cen energií se tak výrazně propsaly zvláště do oborů s náročnou výrobou. „Konkurenceschopnost na trhu pak není taková, dochází k úbytku zakázek a následně k úbytku zaměstnanců, což spolu souvisí. Možná naše vláda optimisticky říká, že jsme už za bodem zlomu a že se i oblast průmyslu zvedá, ale tady to prozatím tolik vidět není,“ doplnil Potužník. Vzpomenul zhoršení konkurenceschopnosti například vůči Číně.

Přitom i jiné středoevropské podniky v hutnictví a kovodělném průmyslu naráží na stejné problémy, tedy levnější asijskou konkurenci a vysoké ceny energií.

Propouštění v Německu

Právě tyto aspekty vypíchl ekonom Lukáš Kovanda před několika dny, a to v komentáři k chystanému masivnímu propouštění a snižování stavů zaměstnanců v největší německé ocelárně, Thyssenkrupp.

„Klíčovými důvody potřeby restrukturalizace a s ní souvisejícího snižování stavů zaměstnanců jsou vysoké ceny energií v Německu, nutnost uskutečňovat nákladné investice do ozeleňování produkce a levnější asijská konkurence,“ upozornil hlavní ekonom Trinity Bank Kovanda.