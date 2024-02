Upozornil na to, že se stroje nebudou řadit do kolon. „Maximálně, že traktory z jednotlivých okresů pojedou spolu. Například z Hradišťska by mělo vyrazit asi pětadvacet traktorů, které mají sraz ve Strážnici, odkud pak pojedou do Hodonína a na přechod,“ popsal předseda.

„Na pondělní krajské poradě se dohodly počty techniky, které do Hodonína pojedou. Bude to část techniky z okresů Brno Venkov, část z Břeclavi i Uherského Hradiště a maximum techniky z okresu Hodonín,“ informoval předseda hodonínské Okresní agrární komory Petr Chaloupka.

Další přijedou po silnici I/55 ze směru od Břeclavi. „Od Dubňan pak pojede patnáct, dvacet traktorů. Ty by měly jet po skupinách tří či čtyř strojů,“ pokračoval Chaloupka, jehož firma vyrazí do Hodonína se čtyřmi stroji.

Společný program má pak začít v deset hodin na hraničním přechodu. Tam má být také tribuna a ozvučení. „Akce vyústí v Hodoníně na česko-slovenské hranici, kde se potkají představitelé Agrární komory České republiky, Slovenské poľnohospodárske a potravinárske komory a patrně i delegace Maďarské zemědělské komory,“ stojí v oznámení české Agrární komory. Pozvaní jsou také ministři zemědělství obou zemí.

Ze slovenské strany má být akce ještě masivnější, a to díky zapojení tamních potravinářů. „V žádném případě to ale není zaměřené proti místním lidem, právě kvůli tomu se ani nepojedou kolony,“ ujistil předseda.

Možná dopravní zácpa se dá očekávat až v závěru mítinku, tedy kolem poledne. Traktory z moravské strany se totiž pojedou otočit do Holíče na okružní křižovatku, odkud se vrátí do Hodonína. Podobnou jízdu by měli předvést slovenští kolegové, a to v opačném gardu. Celkem by se tak v obou směrech mělo dát podle informací od organizátorů do pohybu kolem čtyř stovek traktorů. O možných komplikacích informovala i hodonínská radnice.

„Hlavní část protestu zemědělců z Moravy se má odehrát na česko-slovenském hraničním přechodu v Hodoníně mezi desátou a dvanáctou hodinou, kam bude směřovat větší počet zemědělské techniky. Ve městě lze očekávat komplikace v dopravě. Vyzýváme proto občany a řidiče, aby v tento den, pokud je to možné, omezili jízdu automobily na území města,“ uvedl mluvčí hodonínské radnice Josef Horníček.

Pro cestu na Slovensko doporučil využít sousední hraniční přechod Sudoměřice – Skalica.

Podobně radí i policisté. „Po krátkodobé blokádě hraničního přechodu Hodonín - Holíč je plánován průjezd techniky ze Slovenska do Hodonína a zpět. Kamionovou dopravu budeme ze silnice I/55 odklánět na hraniční přechod Sudoměřice – Skalica,“ sdělil policejní mluvčí Pavel Šváb.

Česká Agrární komora uvedla, že cílem protestů je především upozornit na aktuální situaci Evropskou komisi. „Hlavními prioritami jsou řešení pokřiveného evropského trhu a nízkých výkupních cen v důsledku přebytků zemědělských komodit, které jsou dováženy za nízké ceny ze třetích zemí a při jejichž produkci nemusí být dodržovány přísné evropské standardy,“ stojí na webu komory.

