Od pondělního večera tak uzavřela česko-slovenský hraniční přechod na silnici I/71 betonové profily. „Jsou křížem přes cestu. Zablokovaný je přechod i přístup k železniční stanici. Už první den to zkomplikovalo cestu do práce desítkám lidí, mezi nimi jsou zdravotníci i pracovnice v domovech důchodců. Museli jsme řešit i náhradní dopravu pro pracovníky Kordárny,“ upozornil starosta Vrbovců Dušan Eliáš s tím, že série jednání o uvolnění přechodu úspěšná nebyla.

Jako katastrofální označil uzavření přechodu i Antonín Bachan z blatnické pekárny. Ta totiž rozváží denně pečivo i do šesti prodejen na Slovensku.

„Přes vzdálený Holíč nám bude rozvoz trvat místo čtyř osm hodin. Navíc mám ze slovenské Myjavy i několik zaměstnanců, kteří tu dělají řadu let, jak se k nám dostanou? Doufám, že přechod brzy otevřou,“ věří Bachan. Nyní mají být mezi Slovenskem a jižní Moravou průjezdné jen tři hraniční přechody, a to u Sudoměřic, v Hodoníně a na dálnici D2 u Břeclavi.

Nesouhlasíme s uzavřením hranic, říká starosta Vrbovců

Starosta příhraničních Vrbovců Dušan Eliáš se i v úterý odpoledne snažil jednat o zrušení či alespoň odsunutí betonových překážek od hraničního přechodu na silnici I/71 ve směru na Velkou nad Veličkou.

Jaká je nyní situace?

V podstatě se tudy nedá přejít. Problém je v tom, že je zablokovaný nejen hraniční přechod, ale i příjezd k železniční stanici. Snažíme se vyřešit alespoň posunutí betonů, aby lidé mohli jít aspoň na vlak a do práce. Například paní, která večer přijela na večerní směnu, a nechali si u stanice auto, tak po návratu s ním už neodjela. Je to nesmírně komplikované.

Provoz na železnici tedy funguje?

Ano, ale nekoresponduje s výrobními cykly a směnami například nejbližšího největšího zaměstnavatele tedy velické Kordárny. Nepomůže ani ostatním. Třeba lékařce, která slouží ve zlínské nemocnici na kardiologii a bydlí v Myjavě. Podobně to mají sociální pracovnice v domovech důchodců. Takových případů je tady opravdu hodně.

Jak se to snažíte řešit?

Dnes jsme se sešli se zástupci policejního sboru, přímo okresními řediteli, a čekáme na verdikt. Oslovili jsme Trenčínského samosprávného kraje, ředitelství hraniční a celní policie, ministerstvo vnitra a mnohé další. Nejde o problém pouze Vrbovců, ale i u dalších hraničních přechodů, kde jsou v podobně těžké situaci. Přitom jsme se snažili splnit všechno, co nám přikazuje vláda ohledně protipandemických opatření. Lidi, kteří pracují za hranicemi, jsou zaočkovaní. Navíc testujeme, kvůli čemuž jsme i zřídili testovací pracoviště. I pochybovači či ti váhaví se nechali ve čtvrtek naočkovat.Ale najednou jim stejně zavřeli hranici… Nikdo nemůže jezdit přes Hodonín a najezdit kvůli tomu devadesát kilometrů navíc. Nejde o lidi z vedení firem, kteří by si to platově mohli dovolit.

Kolika lidí od vás se zatím uzavření přechodu dotklo?

Přímo jde o desítky lidí. Navíc nám sem dováží z Blatnice stovky chlebů denně. Je to těžký problém.

Při protestním setkání jste chtěli upozornit ještě na něco?

Chtěli jsme poukázat na to, že nesouhlasíme se zavřením hranic. A co ještě máme udělat? Naočkovali jsme se, testujeme se, zaregistrovali na hranici… Přitom můžeme jezdit na dovolenou do Chorvatska, Turecka či na Maledivy, ale přitom nemůžu jet na sousedním Moravu? To je pro naše lidi psychicky velmi náročné a je to velká potupa.