„Sesunula se tam půda i se zábradlím. Je to dost nebezpečné. Je proto vhodné přibrzdit a pak pomalu projet úsekem, kde je zúžená vozovka,“ řekl Miroslav Vaculík z Vřesovic.

Zdroj: Deník/Petr Turek

Jak ještě sdělil, v poslední době jezdí navíc na Koryčany a pak dál do kroměřížského okresu poměrně dost aut. „Víc než dřív. Silnice je tam jinak poměrně dobrá, nedávno opravená, a to v obou krajích. V lese je ale samá zatáčka a pak ten sesunutý celý břeh, což je nebezpečné. Mělo by se to opravit,“ přiblížil své postřehy z posledních jízd do nedalekého města Vaculík.

Krajští silničáři nechali opravit kvůli špatnému stavu téměř pětikilometrovou jižní část silnice před pěti lety, a to za více než dvanáct milionů korun.

Jak potvrdil vřesovický starosta Libor Pazdera, lidé si ale stěžují právě na situaci vzniklou sesuvem. Ten také viditelně zasáhl do náspu silnice. „Musíme doufat, že k opravě letos dojde,“ podotkl starosta.

Krajští silničáři po geologických průzkumech získali po Novém roce důležité razítko od spádového městského úřadu v Kyjově. Jeho úředníci schválili stavební záměr pro opravy sesuvu a nápravu tamního havarijního stavu. Chystané řešení tak obsahuje opěrnou stěnu a s tím související její podepření. Nově vybudovaný svah má být pak vyztužený geomřížemi. Předpokládaná délka úprav přesahuje sedmdesát metrů.

Kvůli výšce svahu je tady navržené i ocelové svodidlo. Po dokončení se tady počítá s mírným omezením rychlosti na sedmdesát kilometrů v hodině. „Ještě se bude dodělávat projektová dokumentace pro provedení stavby. Pak bychom ji začali soutěžit,“ sdělil ve středu vedoucí investičního úseku jižní oblasti krajských silničářů Libor Olšák.

Zahájení samotné stavby na této klikaté spojnici Jihomoravského a Zlínského kraje předpokládá letos od června s tím, že práce na moravanském katastru by měly být na podzim hotové. „Předpokládané náklady se pohybují kolem osmi milionů korun,“ doplnil vedoucí s tím, že kvůli této stavbě bude nutná i úplná uzavírka.