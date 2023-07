Při současných více než třicetistupňových vedrech mají lidé v Hodoníně k dispozici trojici funkčních pítek a od pátku i dvojici mlžných bran. „Ty jsou k využití na pěší zóně a na Masarykově náměstí,“ informoval mluvčí hodonínské radnice Josef Horníček.

Pítka a mlžící brány v Hodoníně. | Video: Deník/Petr Turek

Právě tam si novinku v pondělí vyzkoušela Alena Machníková z Plzeňského kraje. „Přijeli jsme sem ze západních Čech a i u nás bychom to potřebovali. Je to úžasná věc, která nemá chybu. Pro lidi je to perfektní. Jelikož je velké teplo, tak se bude dát využít zřejmě i v následujících dnech,“ svěřila se návštěvnice z Tachova.

V ulicích Hodonína jsou k mání také tři pítka. Ty u vlakového nádraží a u zimního stadionu jsou zcela funkční.

Zdroj: Deník/Petr Turek

Poslední třetí na pěší zóně sice také funguje, ale pramínek vody se dal v pondělí odpoledne jen velice ztěžka využít. Také spouštěcí mechanismus se zdál být poškozený.