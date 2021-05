Zatím tady mají firmy kompletně připravené inženýrské sítě pro první etapu. „Zájem je v tuto chvíli solidní. Jde o menší podnikatelské firmy z regionu. Počítají spíše s drobnějšími areály od půl hektaru,“ přiblížil veselský starosta Petr Kolář.

Podnikatelé tady chtějí rozjet například dřevovýrobu, stavební zámečnictví, obrábění železa nebo výrobu hliníkových bran a plotů. Rozšíří se tady tak třeba veselská společnost Sun System, která pro své zákazníky připravuje pergoly, zimní zahrady či přístřešky pro auta. „Jsme rodinná firma a všichni naši zaměstnanci jsou tady z okolí, stěhovat se někam dál tak pro nás nemá význam. Byli jsme proto rádi, že se nám naskytla příležitost pozemku v průmyslové zóně ve Veselí. Vyhovuje nám jeho umístění i velikost toho, který jsme vybrali, a dostupnost pro naše zaměstnance,“ řekl za veselskou firmu jednatel Lukáš Mičo. Po vyřízení všech náležitostí by chtěli začít se stavbou areálu na jaře příštího roku.

Zdroj: Deník

Jak doplnil veselský starosta, tak i další investoři projektují. „Předpokládám, že ještě do konce letošního roku si první majitelé pozemků začnou stavět svoje budovy," přiblížil Kolář.

Náklady na novou průmyslovou zónu mají pokrýt ze tří čtvrtin dotace z ministerstva průmyslu a obchodu. Mezi základní podmínky pro podnikání v nové průmyslové zóně patří to, že se investor zaváže na jednom hektaru vytvořit minimálně dvacet pracovních míst a k investici dvaceti milionů korun s tím, že tady bude působit minimálně deset let.

Obslužná silnice pro nákladní dopravu

Nyní má tak město kompletně obsazené plochy pro první etapu a připravuje druhou. „Předpokládám, že pokud nebudou nějaké zádrhely, tak bychom chtěli druhou etapu udělat v roce 2023,“ sdělil starosta.

Zároveň doplnil, že radnice má s ministerstvem domluvené i to, že součástí uznatelných nákladů na vybudování průmyslové zóny, bude i obslužná silnice pro nákladní dopravu. „Silnice I/54 ze Slovenska na Kyjov a Brno je ve Veselí dosti problémová skrz podjezd pod železnicí, kde je snížená podjezdová výška 3,9 metru. V tuhle tu chvíli uzrává studie, která řeší variantní návrhy, jak odklonit nákladní dopravu mimo město,“ upozornil Kolář.

Nová průmyslová zóna na okraji Veselí nad Moravou by ve finále měla být na ploše zhruba třiceti hektarů. „Hlad po stavění na zelené louce, navíc když je tam veškerá infrastruktura, bude vždy. Je to nejlevnější a pro podnikatele nejefektivnější způsob stavby,“ uvedl ředitel hodonínské Okresní hospodářské komory Michal Švagerka.

Přesto aktuální zprávy o zaplnění první etapy průmyslové zóny bere v této době jako určité překvapení. „Zejména po tom, kdy před rokem nikdo nevěděl, co bude, tak zejména průmysl proplul Covidem v podstatě bez problémů. Naopak my jako okresní hospodářská komora jsme od většiny firem dostávali informace o potřebě zaměstnanců, a to mnohdy v řádu desítek,“ doplnil Švagerka.

Podle ekonoma Lukáš Kovandy se navíc ve firmách zlepšuje nálada. „Řadě podnikatelů svědčí nejen to, že díky postupující vakcinaci vidí zřetelně příslovečné světlo na konci tunelu, ale že jim stále pomáhají vládní programy podpory zaměstnanosti i celkové poptávky v ekonomice a také expanzivní měnová politika centrální banky,“ dodal člen Národní ekonomické rady vlády.