Naděje desítek nových pracovních míst ve Veselí, firma je slíbila do tří let

Více než sedmdesát pracovních míst má vzniknout díky firmě, která se chce nově usadit v průmyslové zóně ve Veselí nad Moravou. Jde o společnost Betonbau. Fungovat tam má do tří let. Zatím je to největší investor, jenž hodlá areál využít.

Díky vstupu další soukromé firmy do průmyslové zóny ve Veselí nad Moravou má přibýt sedmdesát pracovních míst. | Foto: pixabay