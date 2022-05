Průzkum vydal poklady: trasu budoucí dálnice u Bzence si oblíbili Keltové

Předběžně za tři roky by se měli po novém čtyřkilometrovém dálničním úseku mezi Bzencem a Moravským Pískem projíždět řidiči. Nyní ale tento prostor patří především archeologům, kteří odrývají to, co tady po sobě zanechali lidé od sklonku mladší doby kamenné až po středověk v éře Přemyslovských knížat.

Záchranný archeologický výzkum na trase dálničního úseku D55 Moravský Písek - Bzenec první květnový pátek 2022. | Video: Deník/Petr Turek