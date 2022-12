První hodinu stání na novém parkovišti ve Vracově mají řidiči zdarma

/FOTO, VIDEO/ Ti, co přijíždějí autem do centra Vracova za doktory, do lékáren, za nákupem nebo za službami včetně těch poštovních, mohou odstavit vůz na novém parkovišti na náměstí Míru naproti radnice přes silnici I/54.

První hodinu stání mají řidiči ve Vracově na parkovišti na nové části náměstí zdarma. | Video: Deník/Petr Turek