Tedy jakýsi komplex otevřených digitálních dílen plných jinak těžko dostupnými výrobními stroji a přístroji. „Jde o vybudování prostoru nabitého všemi možnými moderními technologiemi, který by používali nejen žáci při výuce, ale budou zpřístupněné také pro zájmové vzdělávání, i to neformální,“ přiblížil při pondělím představení polytechniky její budoucí ředitel Petr Koiš.

Centrum technického a inovativního vzdělávání v Kyjově má dostat jasnější obrysy včetně projektové dokumentace v příštím roce. Stavební práce a pořízení vybavení je v plánu v roce 2023. Ve spolupráci s okresní hospodářskou komorou má navíc vzniknout i komunitní centrum rozvoje podnikavosti v regionu. „Chtěli bychom, aby nejen absolventi naší školy, ale obecně mladí lidé z regionu, měli možnost seznámit se s tím, jak nastartovat své podnikání,“ podotkl Koiš.

Vedení kraje dalo fúzi a vzniku nové polytechniky jasně zelenou s tím, že chce, aby odborné střední školy byly motorem ekonomiky jednotlivých regionů. „Díky tomu, že Střední škola polytechnická bude stát na dvou pevných nohách tradičních škola a uskuteční tento projekt, tak tady vytvoříme podmínky, aby se znalosti lépe přenášely do praxe, do podnikání nové generace. Věřím, že pozitivní příklad kyjovské školy se propíše i do zbytku kraje,“ uvedl náměstek hejtmana se zaměření na školství Jiří Nantl.

Připomněl také snahu kraje na tom udržet mladé lidi na školách v regionu a zvýšit tak pravděpodobnost toho, že v regionu také zůstanou. Právě hodonínský okres přitom postihuje nejrychlejší úbytek obyvatel v kraji.

Vznik polytechniky podporuje i jeho kolega z krajské rady a kyjovský starosta František Lukl. „Děkuji kraji za možnost, aby Kyjov byl pilotním městem, ve kterém polytechnika vznikne. Vidím v tom veliký přínos pro zvýšení kvality studia, protože moderní technologie žáky efektivně připraví pro jejich budoucí život,“ doplnil starosta.

Otevřou nový obor

Nová polytechnika počítá se zhruba s osmi sty žáky a se zhruba 160 zaměstnanců, z toho zhruba stovkou pedagogů. Podle vyjádření z kraje není v plánu zúžit okruh pedagogických pracovníků. Škola připravuje navíc i otevření nové nástavbového oboru, a to mechanik plynových zařízení. Ještě před ním se do nabídky nástavbových oboru dostane autoelektrikář.

„Máme žáky i z Břeclavi, protože tam není škola našeho typu. Jezdí k nám i děti z Kroměřížska či Uherskohradišťska. Myslím si, že si naše škola jméno získala,“ přiblížil poslední ředitel kyjovské Střední školy automobilní Radek Hladný, který posílí vedení nové polytechniky.

Vznikem polytechniky se navíc uzavře kruh fúzí středních odborných škol v Kyjově, poté co kraj v roce 2004 sloučil pod názvem Střední odborné učiliště dříve samostatná učiliště zemědělské, stavební a to původně sklárenské v Havlíčkově ulici.