Přesto se celková podpora bývalému premiérovi a předsedovi ANO přiblížila na Hodonínsku ke čtyřiceti procentům. „Chtěla bych poděkovat všem voličům, jejich podpory si vážím. Je evidentní, že lidé ocenili to, co Andrej Babiš doposud udělal pro Českou republiku. Za výsledek jsem moc ráda, ale nesmíme usnout na vavřínech. A musíme jít hlasovat hlavně v druhém kole,“ řekla Deníku poslankyně ANO Taťána Malá, která má svou poslaneckou kancelář právě v Hodoníně.

Jak připomněla, výrazná podpora na Hodonínsku byla pro ANO cítit i v parlamentních i komunálních volbách. „Andrej Babiš a ANO má na Hodonínsku podporu, je to velice příjemné a vážím si jí. Věřím, že podporu tady budeme mít i nadále,“ podotkla Malá.

Podrobné výsledky prezidentských voleb z Hodonína najdete ZDE

Nejvíce hlasů, a to přes pět tisíc, získal v samotném Hodoníně (přes 43 procent). Procentuálně ještě silnější zisk zaznamenal Babiš v Dubňanech, a to více než 46 procent. Babiš dokonce kraloval i ve výsledcích v domovských obcích koaličních poslanců, tedy nejen v Hodoníně, ale také ve Vacenovicích či Radějově. „Výsledky mě trochu překvapily, čekal jsem například, že více hlasů dostane paní Nerudová. Ale jinak to dopadlo asi podle očekávání, protože i parlamentních volbách u nás vyhrálo ANO. Doufám ale, že v druhém kole zvítězí pan generál,“ uvedl poslanec a bývalý starosta Radějova Martin Hájek.

Výsledky prvních tří v hodonínském okresu:

1. Andrej Babiš 39,64 % - 32 894 hlasů

2. Petr Pavel 26,66 % - 22 124 hlasů

3. Danuše Nerudová 14,29 % - 11 866 hlasů

Bývalému generálovi se v první kole podařilo na Hodonínsku zvítězit jen v několika málo obcích, a to pouze velice těsně. Nejvýraznější vítězství zaznamenal Petr Pavel v Žarošicích, kde porazil Andreje Babiše o jedenáct hlasů. Danuše Nerudová stejně jako celostátně, tak i na Hodonínsku skončila na třetím nepostupovém místě. Více jí tak nepomohla ani podpora bývalé ministryně životního prostředí a někdejší starostky Ratíškovic Anny Hubáčkové. „Jsem přesvědčená, že je čas na změnu. Volím změnu, volím ženu,“ řekla bývalá senátorka. Také v Ratíškovicích totiž jasně zvítězil šéf ANO.

Ani přes poměrně přesvědčivé vítězství, ale Andrej Babiš nedosáhl na Hodonínsku popularity současného prezidenta Miloše Zemana. Ten získal před pěti lety téměř 43 procent hlasů.