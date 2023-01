První miminko roku narozené v nemocnici v Uherském Hradišti je tak po loňské přestávce opět z hodonínského okresu. V roce 2021 se tady totiž jako první narodil Václav, a to mamince z Tvarožné Lhoty. Tentokrát první dítko roku pojede z Uherského Hradiště domů přímo do vedlejšího okresního města. „Místní porodnici jsem si vybrala díky její skvělé pověsti a z vlastní zkušenosti to mohu opravdu potvrdit a tímto i poděkovat všem doktorům a sestřičkám, kteří o nás krásně pečují. Termín porodu jsem měla původně stanovený na šestého ledna, ale náš prvorozený král se i na přání tatínka rozhodl přijít na svět dřív,“ uvedla pro web Uherskohradišťské nemocnice maminka Markéta Růžičková.