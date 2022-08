První solární svítidla v Hodoníně: nyní osvětlují cestu ke „starému“ Kauflandu

/FOTO, VIDEO/ První dvě městská solární svítidla v Hodoníně jsou k vidění v blízkosti rugbyového hřiště tamních Černých Andělů. Jako pouliční osvětlení mají sloužit především lidem, kteří pendlují v místní části Mrkotálky, a to pěšky či na kole směrem do supermarketu v Konečné ulici nebo dále směrem do středu města.

První solární svítidla ve veřejném osvětlení v Hodoníně. | Video: Deník/Petr Turek