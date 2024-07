Velmi emočně vypjaté chvíle prožívali lidé na Hodonínsku po vypuknutí první světové války a odjezdu mobilizovaných mužů žijících ve zdejších městech a obcích. Ředitelka Okresního archivu v Hodoníně Galina Rucká Deníku poskytla náhled do dění v Miloticích. Od začátku konfliktu uplynulo sto deset let.

Archivářka vychází ze zápisů z pamětní knihy. Přibližně desetileté děti z Milotic tehdy dokonce utíkaly za svými otci až do Kroměříže. Milotičtí se snažili odvedencům pomoci alespoň materiálně.

„Bylo jaksi touhou srdcí lidských, aby tyto oběti vášně a barbarství na nádražích byly pohostěny a občerstveny. Lidé městští a zvláště venkovští byli by z počátku snesli všecko, aby vojíny táhnoucí do boje na nádražích uctili,“ citovala ředitelka Rucká knižní vzpomínky.

Dárci dali opakovaně dohromady překvapivě velké množství jídla: masa, oškvarků, vajec, chlebů, koláčů, buchet, mléka, kávy, másla či sýra. Nechyběl ani tabák, cigarety a dokonce peníze. Přispěchala i starší žena žijící z almužen, věnovala devatenáct haléřů.

„Zvláště pohnutým a nezapomenutelným dojmem na nás působilo, když jeli jsme do Rohatce počastovat vojíny jedoucí do Ruska, už častovali jsme vojíny raněné, zmrzačené, kteří vraceli se již do nemocnic a špitálů, několik vlaků v krátké době našeho pobytu na nádraží projelo naplněných těmito zmrzačenými a raněnými vojínů,“ zaznamenali Milotičtí.

Od začátku první světové války nyní uplynulo sto deset let.

První světová válka

trvala od 28. července 1914 do 11. listopadu 1918

rozbuškou se stal atentát na následníka trůnu Rakouska-Uherska, arcivévodu Ferdinanda d´Este

Rakouska-Uherska, arcivévodu Ferdinanda d´Este následkem války byl rozpad rakouské říše či převrat v Rusku

či převrat v Rusku na bojištích zemřely stovky mužů pocházejících z Hodonínska