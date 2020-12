Příjem projektů do výzvy Tvoříme Veselí pro letošek skončil o půlnoci z pondělí na úterý. „Zájem navrhovatelů nás příjemně potěšil. Nyní projekty zhodnotí komise proveditelnosti i třeba kvůli tomu, jestli nejsou v rozporu s územním plánem,“ vysvětlila v úterý mluvčí radnice Žaneta Jančaříková.

O proveditelných návrzích by měla veřejnost hlasovat v průběhu února. V lednu by je měli autoři představit, a to podle vývoje epidemické situace online nebo při veřejném setkání.

Podle harmonogramu by pak měly od dubna projekty začít vznikat přímo ve městě. Radnice na ně vyčlenila dohromady milion korun. Na jednotlivé projekty uvolní částku v limitu od padesáti tisíc až po půl milionu korun.

Jednotlivé návrhy vyvolaly i poměrně početnou diskuzi na facebooku města. Mezi mini je například venkovní discgolfové hřiště. „Discgolf je rarita, kterou město může vynikat,“ myslí si třeba Marek Smutný. To se ale druzí snažili vyvrátit.

Podobně vyzněly i klady navrhovaného psího parku. „Určitě někdo nepůjde přes půl města do psího parku, jen aby tam udělal pěkný bobeček, a ten pes to taky nebude držet celou cestu,“ domnívá se Michal Všetula.