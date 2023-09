„Jsem tady poprvé a líbí se nám to. Jezdíme po okolních pumptrackových drahách, a když jsme zjistili, že je tady nová, tak jsme přijeli sem do Rohatce. Jsme tady sice poprvé, ale určitě ne naposledy, protože tento pumptrack je opravdu na profesionální úrovni,“ řekla Beata Žádníková z Dubňan.

Novinka u fotbalového hříště nahradila staré tenisové kurty s antukovým povrchem. Podle starosty Jarmila Adamce bývaly nevyužívané. Obec je proto zrušila a nahradila jiným využitím.

„První částí bylo vybudování workoutového hřiště a U-rampy, což se stalo před lety. Pak jsme přemýšleli, co s pozemkem, který jsme k tomu přikoupili. Byl nevzhledný, rostla na něm lebeda a navíc tady sousedíme se dvěma zahradami,“ vyprávěl starosta Adamec.

Jak to může při jízdě na pumptrackové dráze? Podívejte se, co umí zkušení jezdci

Zdroj: Youtube

Na inspiraci narazil ve Velkých Bílovicích. Rohatečtí ale preferovali jiný povrch. „Začal jsem hledat firmu, která by nám udělala návrh, jak by dráha mohla vypadat, aby se na tento pozemek vešla, byla bezpečná a plynulá. Udělali jsme výběrové řízení, zastupitelé myšlenku podpořili. Vyhrála firma Velosolutions, což jsou v pumptrackovém sportu profesionálové, kteří staví dráhy po celém světě, od Nového Zélandu, přes Spojené arabské emiráty, Německo či Slovensko. Mateřská firma je švýcarská, takže ručí za vysokou kvalitu. O prázdninách jsme začali a do měsíce bylo hotovo,“ uvedl starosta.

Za zmíněnou dobu se tak stihly veškeré terénní úpravy, asfaltování, vysazení trávníku i vyřešení zasakování s odvodněním dráhy. „Navíc jsme využili stabilizační kostky, které jsme použili při stabilizaci svahu na fotbalovém hřišti. Nějaké nám totiž zbyly, takže jsme z nich vytvořili stěnu, na kterou si mohou sednout například rodiče, když se dívají, jak tady jezdí jejich děti. Veliký důraz se od otevření klademe na to, aby sem přicházely děti s přilbou,“ doplnil Adamec.

Nové rohatecké sportoviště vyšlo na 2,8 milionu korun. Pumptrack Rohatec je ve dne volně přístupný, areál se zavírá jen na noc. Je napojený na cyklostezku a na příští rok Rohatečtí chystají v blízkosti výstavbu deseti parkovacích míst.