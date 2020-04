Strážničtí se tak připojují do tradiční akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. „Vzhledem k tomu, že se však pravidelný úklid musí z preventivních úklidů odložit, rozhodli jsme se alespoň trochu naší přírodě odlehčit a zapojit se do Rouškového úklidu,“ sdělila organizátorka Eva Helísková.

Trojici pytlomatů mohou dobrovolníci využít od středy až do konce dubna. Jsou u vstupu do zámeckého parku, na most ve Starém městě směrem na louky a na konci cyklostezky směrem na kopec Žerotín. „Prosíme lidi, aby odpadky posbírali do pytlů, a ty pak odnesli ke kontejnerům nebo právě k pytlomatům,“ přiblížila Helísková s tím, že právě od těchto míst budou pak odpadky odvážet.