/FOTO/ S hlavou v oblacích si plní životní přání Radim Stibůrek z Mikulčic na Hodonínsku. Jako pilot dopravních letadel léta po světě, aby se pak plný nadšení vracel na rodné a milované Podluží. O své vášni vyprávěl Deníku.

Radim Stibůrek z Mikulčic na Hodonínsku si splním velké životní přání, živí se jako pilot dopravního letadla. | Foto: se souhlasem Radima Stibůrka

„Můj cíl či sen se mi splnil díky souhře tvrdé práce a štěstí. Létat jsem chtěl už od mala. Radost z práce ale taky utváří firma, pro kterou pracujete. Já to štěstí měl i v předchozí firmě a jsem rád, že tomu tak je i v té stávající,“ říká Stibůrek pro Deník.

Pracuje jako druhý pilot především při soukromých letech po Evropě. Podíval se však i do Afriky, stejně jako Jižní a Severní Ameriky. Poznal rovněž Austrálii a země v Tichém oceánu.

„Díky ale jednomu z klientů jsem měl možnost obletět svět. Ta cesta byla vcelku náročná hlavně na posuny času,“ vzpomíná s úsměvem.

Žije italský sen, Michaela Šticová vyměnila Hodonín za Toskánsko. Co kuchařka?

Postup do vytouženého kokpitu byl pro Radima Stibůrka náročný. V patnácti jako student nastoupil na obor leteckého mechanika do Kunovic, civilnímu letectví se následně věnoval na vysoké škole v Ostravě. Od počátku jeho prvního leteckého výcviku až po současnou pozici uběhlo devět let.

„Šel jsem horší cestou, která obnáší vydělat si bez půjček na všechno sám. Mám ale kamarády, kteří to na základě půjček zvládli do dvou let. Možností je dnes hodně a vše je pouze o přístupu. Jde o poměrně složitou kariéru, která se skládá z řady licencí, kterými si musí každý, kdo chce se létáním živit, projít,“ vypráví Stibůrek.

Radim Stibůrek z Mikulčic na Hodonínsku si splním velké životní přání, živí se jako pilot dopravního letadla.Zdroj: se souhlasem Radima Stibůrka

Nezastírá, že letadlo jako stroj plný složité techniky i po řadě let zbožňuje. „Obdivuji, jak někdo mohl takový stroj vůbec vynalézt a dát dohromady systémy elektroniky, hydrauliky, klimatizace, paliva a mnoho dalších do jednoho tvaru a při té obrovské tíze, na základě fyzikální aerodynamiky, jej dostat do vzduchu,“ povídá.

Létá do světa i v době své dovolené? Spíš ne. Pokud může, vyráží hlavně do přírody. A při cestách do ciziny sedí zejména na motorce a míří na Balkán.

„Rozvojový východ miluji asi nejvíc,“ dodává Radim Stibůrek.