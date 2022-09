K odpojení osvětlení přistoupili v Kyjově postupně v průběhu minulého týdne. „Vnímali jsme jako nevhodné nechat nasvícené tyto stavby a současně na druhé straně řešit s lidmi to, že nemají na energie. Lidi kvůli tomu k nám chodí a volají,“ vysvětlil tajemník kyjovského městského úřadu Filip Zdražil s tím, že by v tomto ohledu měly ještě následovat další úsporná opatření. Také ale doplnil, že jde o dočasný krok. Zpětné nasvícení objektů Kyjovští plánují po tom, co se situace s cenami energií zlepší.

Na druhé straně kyjovští zastupitelé uvolnili finanční balík, díky němuž město podpoří místní děti ve věku tři až patnáct let ve volnočasových aktivitách, a to ještě v tomto školním roce 2022/2023. Rodiče tak již mohou podávat žádosti o příspěvek do výše 1 250 korun na úhradu kroužku pro své děti podle vlastního výběru. Žádosti mohou podávat do 6. listopadu 2022.

Dočasné vypnutí nočního nasvětlení u:



- Radnice

- Mariánský sloup na Masarykově náměstí

- Kostel Nanebevzetí Panny Marie

- Kaple sv. Josefa Kalasanského na tř. Komenského

- Kaple sv. Josefa v parčíku u ZŠ J. A. Komenského

- Pomník obětem 2. sv. války v parčíku u ZŠ J. A. Komenského

- Pomník obětem 1. a 2. sv. války na nám. Hrdinů

- Kostel sv. Filipa a Jakuba v Bohuslavicích