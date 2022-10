Jenže vítězná Změna pro Vracov to nebude mít s prosazováním programu z opozice zrovna snadné. „S ostatními stranami jsme se sešli, nebo jim schůzku nabídli. Ne všichni o ni měli zájem. Některé schůzky byly spíše zdvořilostní, bylo zřejmé, že je zájem pokračovat ve stejném koalici, jaká byla v minulém volebním období,“ uvedl Zbyněk Janoška, pětatřicetiletý geograf, pirát a lídry Změny, která obdržela čtyři mandáty. Naopak jako konstruktivní označuje Změna jednání se sdružením Vracovjáci pro Vracovjáky.

Jako největší programový rozpor se podle Janošky ukazuje v povolebních jednáních stavba nového obecního domu na novém náměstí. „V současné době na něj město nemá peníze, navíc zřejmě přijdeme o několik desítek milionů korun uložených u Sberbank. Návrh podle našeho názoru neplní účel, obáváme se také, že pokud město zahájí tuto velkou investici, nebude mít peníze na financování dalších projektů, které by podle našeho názoru přinesly více užitku. Navrhovali jsme prověřit možnost rekonstrukce stávajícího kulturního domu a základní umělecké školy místo toho, aby byly zbourány a byl postaven nový obecní dům, kam se přesunou,“ vyjádřil se Janoška s tím, že tento návrh ostatní strany odmítly. Podle něj s výjimkou Vracovjáků pro Vracovjáky.

Těm voliči svěřili tři mandáty. „Celkové umístění považujeme za úspěch a jde vidět, že jsme i jako nová strana dokázali voliče oslovit a získat. Navíc máme obrovskou radost, že Martin Lunda, lídr naší kandidátky, byl absolutním vítězem mezi jednotlivými kandidáty, a získal tak největší podporu voličů. Vítězem voleb se pak stala další nová strana, což jednoduše demonstruje touhu po změně na nejvyšších místech vedení města,“ upozornila Kristýna Tománková, nová městská zastupitelka za sdružení Vracovjáci pro Vracovjáky.

Ani oni ale doposud se stávající koalicí příliš společnou řeč nenacházejí. „Ať už z pozice koalice či opozice chceme jednoznačně hájit zájem občanů. Chceme pozvednout úroveň kulturního a sportovního života ve Vracově, četností i kvalitou akcí. Budeme klást důraz na ozelenění města. Rádi bychom prosadili program My sázíme, vy sklízíte, podíleli se na vzniku nových parčíků či naučných stezek, hřišť pro děti i sportovišť,“ přiblížila Tománková s tím, že v neposlední řadě chtějí dořešit právě otázku dostavby náměstí a podobu plánovaného obecního domu.

Naproti nováčkům se sedmi mandáty má osmičkovou většinu v zastupitelstvu pokračující koalice Sdružení nezávislých kandidátů, uskupení Společně vedené sociálním demokratem Petrem Koišem, které po jednom mandátu doplňují lidovci s komunisty. „Vypadá to, že se podařilo seskládat „koalici“, kdy se osm zastupitelů domluvilo na společném postupu při volbě starosty a rady města,“ nastínil lídr Společně s tím, že by se v novém volebním období mělo pokračovat s už započatými projekty. Tedy s modernizací zázemí pro sportovce, obecním domem, a aby se podařilo dotáhnout výstavbu větší prodejny v části města ve směru na sousední Vlkoš. „V současné době, kdy v novém zastupitelstvu budou lidé zabývající se ekologií a životním prostředí, tak by se mohl Vracov posunovat dopředu také v této oblasti týkající se například protipovodňových opatření a nové výsadby dřevin,“ uvedl Koiš.

Nejsilnější postavení ve zmíněné spolupracující osmičce zastupitelů mají mít ti z kandidátky Sdružení nezávislých kandidátů (SNK), kteří skončili těsně druzí a dokonce zvítězili i v jednom ze tří okrsků ve městě. „Z pohledu SNK jsme sice skončili na celkový počet získaných hlasů druzí, za vítěznou Změnou pro Vracov, ale na druhou stranu nešlo o žádný propastný rozdíl. Ostatně, svědčí o tom i počet získaných mandátů, kdy máme čtyři, stejně jako právě Změna pro Vracov,“ upozornil místostarosta Petr Fridrich, který v čele kandidátky vystřídal dosluhujícího starostu Jaromíra Repíka.

Jak místostarosta dále uvedl, předvolební kampaň nechtěli postavit na nesplnitelných a populistických slibech. „V rámci povolebního vyjednávání jsme byli ochotni vyslechnout si každého, s každým jednat, hledat společnou shodu na zásadních otázkách v dalším směřování města. Jako nestraníci razíme heslo, že pokud někdo přijde s dobrou myšlenkou, nápadem, který by mohl naše město a život v něm posunout, není důvod jej zatracovat jen proto, že je zástupcem jiného sdružení či politické strany. Osobně si myslím, že na malém městě by se "velká stranická" politika dělat neměla,“ dodal Fridrich. Podle něj se, ale našli při jednáních i ti, kteří se prakticky úplně odmítli bavit. „O to víc nás to mrzelo, že šlo o lidi, s kterými jsme v minulosti stáli v čele města, bez problémů spolupracovali, dělali společná rozhodnutí,“ doplnil místostarosta.

Ustavující zastupitelstvo svolal jeho kolega starosta Repík na pohodové úterý do kulturního domu se začátkem v sedmnáct hodin.