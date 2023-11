Ubyde jim totiž cesta do Brna, na Žlutý kopec. „Bylo by to s problémy, ještě by mě musel vést syn. Tady je to daleko lepší, skoro v místě,“ svěřil se devadesátiletý pacient v ambulanci Regionálního onkologického centra v Nemocnici Kyjově.

Právě sem nyní stačí nemocným s nádorem zajet za moderní biologickou léčbou i brněnskými onkology. „Jako biologickou léčbu označujeme léky, které působí proti nádorům daleko cíleněji než chemoterapie. Tato léčba podání chemoterapie může doplňovat nebo se podává samostatně. Jde o léky ve formě tablet nebo infuzí, vše je aplikováno ambulantně,“ přiblížil Jiří Tomášek, vedoucí lékař ambulancí Kliniky komplexní onkologické péče Masarykova onkologického ústavu a vedoucí lékař Regionálního onkologického centra v Kyjově.

Také plán léčby tady řeší ve spolupráci s Masarykovým onkologickým ústavem. K samotnému podání léků ale nově dochází v Kyjově. „Obvykle jde o opakované podání a celková terapie může být podávána v různých intervalech řadu měsíců. Pokud pacient nemusí dojíždět do Brna a může být stejně kvalitně léčen v Kyjově, je to nespornou výhodou,“ uvedl Tomášek.

Zároveň doplnil, že i kontroly jsou v Kyjově, typicky na oddělení radiologie. Cílenou biologickou léčbu mohou lékaři podávat v Kyjově od listopadu. „Naší snahou je zajistit, aby pacienti léčení v Regionálním onkologickém centru dostávali vysoce kvalitní péči bez nutnosti cestování mimo region a měli přístup ke stejně kvalitní péči, jakou poskytují komplexní onkologická centra větších měst,“ shrnul ředitel kyjovské nemocnice Jiří Vyhnal.