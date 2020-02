Správné samovyšetření prsů se mohly ve středu naučit všechny zájemkyně, které přišly na první preventivní osvětovou akci tohoto roku do Nemocnice TGM v Hodoníně.

Osvětová akce ke Světovému dnu boje proti rakovině v hodonínské nemocnici. Na maketě ženských prsou si mohly zájemkyně vyzkoušet vyšetření ňader. | Foto: Nemocnice TGM

To ale nebylo vše, co nabízela akce, na které s nemocnicí spolupracovala nezisková organizace Mamma Help, která pomáhá ženám bojujícím s rakovinou.