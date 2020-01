Právě tuto budovu chtějí Ratíškovičtí připomenout informační cedulí. „Traduje se, že tento místně zvaný Salón sloužil k občerstvení lovících na císařském majetku. Tudíž tam snad odpočívala i zbožňovaná císařovna Alžběta Bavorská nazývaná Sisi,“ přiblížil minulost Kaiserpavilonu znalec místní historie Václav Koplík.

Stavbu zachytilo i vojenské mapování z roku 1882. „V záznamech o stavbě našeho kostela se píše, že ji císař František Josef pozoroval od hájenky, která byla naproti Salónu,“ pokračuje Koplík.

Podařilo se mu získat i důkaz, že tady byla vrchnost úspěšná při lovu. Pochází ze zámku v Konopišti, který vlastnil synovec císařovny Sisi arcivévoda František Ferdinand d´Este. „Na dokumentu k jedné z kapitálních trofejí stojí, že byla ulovená v Polesí Ratíškovice,“ doplnil Koplík.

Sláva císařského Pavilonu uvadala nejen se vznikem republiky, ale hlavně po ukončení činnosti skautů, kteří stavbu využívali do roku 1972. Budova chátrala, takže o třináct let později došlo k dokonce její demolici. „Spolu s našim Mykologickým kroužkem včele s Václavem Koplíkem připravujeme instalace tabulí, jejichž obsahem bude i lokální historie, a to Kaiserpavilon, dále to bude těžba uhlí v Doubravě a zde rostoucí houby,“ přiblížil místostarosta Radim Šťastný.

Podobných Staveb, jako byl Salón, podle něj v okolí mnoho není. „V dnešní době bychom budovu určitě vyhlásili za kulturní památku a byla by opravená. Bohužel se tehdy strhla,“ dodal místostarosta.