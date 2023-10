/FOTO/ Už předhodové páteční odpoledne oplývalo v Ratíškovicích slavnostní atmosférou dvou jubileí. Radnice čtyřtisícové obce se místním poprvé otevřela před třiceti lety. A zdejší mužský slovácký pěvecký sbor si jak jinak než zpěvem připomněl své čtvrt století. Na něj pak navázala svým vystoupením před obecním úřadem a na místě bývalé studny dechová hudba Veselá muzika z Ratíškovic.

Ratíškovičtí si připomněli při předhodovém pátečním odpoledni 30 let své radnice a 25 let slováckého mužského pěveckého sboru. | Foto: Deník/Petr Turek

Přitom všem mohli příchozí využít na radnici dne otevřených dveří, podívat se na výstavu historických fotografií, prohlédnout si práce studentů grafického designu zaměřené na propagaci Ratíškovic. „Spojili jsme dvojici výročí, přitom jsme udělali den otevřených dveří, výstavy a do toho si z mužským sborem připomínáme jeho pětadvacet let. Necíleně to vyšlo právě před hody,“ přiblížil starosta Martin Šupálek.

Jak zavzpomínal jeho kolega, místostarosta Josef Uhlík, ratíškovický obecní úřad se stěhoval na nové místo a do novém budovy před třiceti lety, a to z někdejšího mlýna ve Vítězné ulici. „Do té doby naše obec neměla náměstí. Pak se ale podařila tehdejšímu vedení dobrá věc a vykoupit část pozemku, kde se pak tvořil nový prostor ve tvaru slzy s dominantou radnice, kterou v roce 1993 otevíral starosta Miroslav Küchler,“ připomněl současný místostarosta.

To mužský pěvecký sbor vznikl o pět let později. Za sebou má vystoupení nejen na Moravě, ale také v Chorvatsku či Francii. S náměstím před radnicí má také leccos společného. „V roce 2000 jsme tady zasadili lípu milenia. A konečně letos po třiadvaceti letech jsme k ní posadili kámen, který udělal Jirka Šťastný i s nápisem, že je to památný strom mužského sboru,“ doplnil bývalý vedoucí a stále zpívající člen Slováckého mužského pěveckého sboru Ratíškovice Jan Holeček.