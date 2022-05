Co řešíte aktuálně právě teď? Spoustu. Těch záležitostí, které je potřeba do léta dát dohromady je celá řada. Jedná se zejména o zajištění personálem, dodavatele gastrem. Rychlé občerstvení budeme určitě pro tuto sezonu řešit externě. Řeším spoustu technických záležitostí, které se pojí se vznikem nové společnosti a také dovybavení venkovní části. Začínáme řešit i marketingovou přípravu na letošní sezonu.

Když se zastavíme u personálu, tak koho ještě kromě plavčíků potřebujete?

Samozřejmě plavčíky nejvíce, pak pokladní, strojníka a uklízečku. Počítáme zhruba s deseti plavčíky tak, aby se mohli prostřídat. Naštěstí teď je období maturit, takže právě maturanti splňují podmínku plnoletosti a jsou to právě tito kandidáti, kteří se nám hlásí. Jsou tak například z gymnázia či střední zdravotní školy.

Na co se pak v červenci budou moci těšit první hosté?

Areál bude kompletně nový. Návštěvníci se mohou těšit na tři nové bazény. Jeden z nich bude víceúčelový, plavecký, v něm budou tři plavecké dráhy téměř padesátimetrové. Hloubka se bude svažovat od 1,6 do 1,2 metru, což bude mnohem úspornější než dřív. Stěnou bude oddělená relaxační zóna, kde budou masážní lehátka, pololehátka, dnové perličky. Plavecký bazén bude v pozici bývalého hlavního bazénu. Bude ještě doplněný o dětský bazén, kterému se dá říkat i brouzdaliště, vybavené spoustou atrakcí. Děti se mohou těšit na vodního ježka, vodní zvon, skluzavku a celou řadu dalších atrakcí.

A rekreační bazén…

Ten bude v pozici bývalého neplaveckého bazénu. Bude vybavený trioskluzavkou a bude tam řada atrakcí i bez nároků na vodu, jako jsou lanový most, basketbalový koš a další atraktivní prvky. Do budoucna se navíc počítá i s rozšířením atrakcí. Ty bych ale zatím neprozrazoval.

Letošní léto půjde zatím o zkušební provoz, co to znamená?

Všechno bude sice nové, ale určitá omezení tady budou. Kapacitně nám to umožní pustit dovnitř maximálně 650 lidí.

Kdy napouštíte vodu?

Napouštět se bude v etapách, v druhé polovině června. Je na to přesný harmonogram.

Jaké mohou lidé očekávat vstupné?

Bude se lišit od původního, které bylo už tehdy nízké, zohledňovalo totiž i tehdejší relativně špatný technický stav. Vstupné by mělo ale korespondovat s tím, že kolem bude pokračovat stavba a i parkování bude v určitém provizoriu. Plánujeme udělat zvýhodněné vstupné, aby bylo co možná nejdostupnější.

Dá se tedy počítat, že dospělý návštěvník zaplatí kolem stovky?

Přesný ceník není ještě v tuto chvíli odsouhlasený, ale někde tady se budeme pohybovat.

Co zůstane z původního areálu? Na staveništi jsem viděl původní sochu…

Ano, ta zatím odolává náporům stavební techniky, která je tam téměř nonstop. Dokonce se pracuje i o víkendech. U sochy je plánované její zachování. Ušetřilo se na demolici původních betonových van, které se použily, a jsou v nich nerezové bazénové vany a také akumulační nádrže. Návštěvník si tam ale kromě sochy asi už ničeho původního nevšimne.

A jak bude řešený ohřev vody?

S tím se počítá. Technologie pro samotný ohřev je plánovaná v kryté části, tím pádem se s ohřevem počítá od příští sezony. Ve venkovních bazénech bude ale méně vody než v těch minulých, kde byly navíc obrovské průsaky. Takže v nových bazénech se voda dříve ohřeje od slunce.

Když se přesuneme do vnitřní části, kdy se plánuje otevření?

Zhotovitel pracuje podle plánu. Zatím se drží i termín otevření celého areálu v červnu 2023.

Na vás jako na řediteli bude personální zajištění. S kolika lidmi počítáte?

Celý provoz počítá zhruba s patnácti celými úvazky.

Jaké budou největší taháky, na které budete lákat?

Top bude krásný saunový svět, který bude nabízet spoustu saun. Bude s výhledy do parku. Bude velmi moderně řešený. Bude jedním z nejhezčích saunových center v republice. Určitě bude lákavá také spousta atrakcí, které budou součástí kryté části. A ve venkovní části bude atrakcí spousta. Určitě je na co se těšit.

A na závěr. Co vás nejvíc lákalo, proč jste se přihlásil do konkurzu na ředitele Aquavparku Kyjov?

Jsem Kyjovják. S tím, jaké jsem měl pracovní a profesní zkušenosti z velkých korporací a s vedením vlastní firmy, tak mne pak oslovila ta možnost podílet se na tomto krásném projektu. Šlo to ruku v ruce s tím, že jsme se do Kyjova plánovali výhledově vrátit. Jako kyjovského rodáka mě k tomu přivedly právě tyto dva faktory. Jsem velmi rád, že jsem získal důvěru od města a věřím, že se budou mít všichni na co těšit.