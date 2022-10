„Je to velmi drahý úsek. Proto také zvažujeme, že by se galerie mohla využít pro umístění solárních panelů,“ prozradil Deníku v rozhovoru generální ředitel republikových silničářů Radek Mátl krátce po slavnostním poklepu základního kamene úseku Moravský Písek – Bzenec.

Můžete stručně přestavit D55 a kdy by se mohlo začít se stavbou dalších úseků?

Jednadvacet kilometrů máme ve výstavě. Chybí nám napojení mezi Babicemi a Napajedly. Stavbu u Spytihněvi bychom chtěli začít do dvou let tak, aby se propojila dálnice od Otrokovic až do Bzence. S dokončením někdy v letech 2025, 2026.

A dál…

Pak je samozřejmě to kritické území, kritický problém, napojení u Bzence směrem na jih, zejména průchod Bzeneckou Dúbravou. Bohužel, technické řešení se zadrhlo na tom, že dlouhodobě nebylo potvrzeno ze strany ministerstva životního prostředí. Někdy před třemi lety jsme požádali o prodloužení stanoviska EIA (posuzování vlivů záměrů na životní prostředí – pozn. red.) na technické řešení s galerií ve čtyřpruhu. Stanovisko nebylo prodlouženo, stalo se tak až letos v červnu. Za mě je to důležitý krok k tomu, abychom mohli začít stavbu připravovat. V tomto technickém řešení máme pět let platnosti EIA. Zadáváme dokumentaci pro sloučené řízení a budeme provádět geologické průzkumy.

Jaká bude časová náročnost?

Uvidíme, jak to půjde rychle z hlediska projednávání a zpracovávání projektové dokumentace. Myslím si, že zhruba do dvou, tří let bychom mohli mít připravenou dokumentaci pro vydání stavebního povolení. Majetkoprávní příprava by mohla by být relativně jednoduší. Většina pozemků je totiž Lesů ČR, tedy České republiky nikoliv soukromích vlastníků. Nemusely by tady tak být velké problémy při řešení se soukromími vlastníky. Optimisticky jsem přesvědčený, že do tří, čtyř let jsme schopní mít stavbu připravenou k realizaci. Otázka je pak samozřejmě financování, protože je to velmi drahý úsek. Proto také zvažujeme, že by se galerie mohla využít pro umístění solárních panelů. Díky tomu by mohla mít energetickou výnosnost, takže bychom mohli dávat i nějakou novou elektřinu do sítě. Potenciálně by tak mohla být financována i z jiných zdrojů, než je operační program doprava nebo jsou národní zdroje. Mohly by tak na ni jít i peníze z jiné dotace.

A po průchodu Bzeneckou Dúbravou se bude pokračovat dál, až na Břeclav…

Tady jsou relativně jednoduché úseky, které jsou v rovině. Jde o rozšíření stávající silnice I/55 na dálnici. Nemyslím si, že by tam měl být zásadnější problém.

Možná při samotné stavbě?

Vozidla z pětapadesátky de facto nebudou moct používat dálnici. A nebo jí ani nebudou chtít využívat kvůli tomu, že třeba nemají dálniční známku. Vrátí se tak na komunikace, které procházejí obcemi. A právě to s obcemi hodně řešíme. Dnes jde totiž o silnici první třídy, na které může být jakýkoliv provoz, protože není zapotřebí dálniční známky. Jakmile tady ale postavíme dálnici, tak se část provozu vrátí na doprovodnou komunikaci do obcí. Proto se řeší některé obchvaty, například Mikulčic či řešení Hrušek a tak dále. Za mne ale nemá smysl stavět tyto dva úseky bez vyřešení průjezdu Bzeneckou Doubravou. Jakmile by se totiž postavily, tak se doprava zrychlí, ale s prominutím se z ní zblázní ve Strážnici, v Ratíškovicích, Vracově či Bzenci. To by byla zásadní chyba. Takže je potřeba se na to dívat komplexně, a D55 postavit od Bzence až po dálnici D2.

Z toho tedy vyplývá, že chcete začít všechny úseky od Bzence stavět souběžně? Tedy ne dříve tu část od Břeclavi než od Rohatce?

Přesně tak. V tuhle chvíli preferuju posunout se zejména v Bzenecké Doubravě a paralelně připravovat i úseky dole. Ty by teoreticky mohly být rychlejší, ale v danou dobu by to nebylo dobře, protože by zrychlení odnesly zmíněné obce. Takže nejlépe by bylo zprovoznit tyto úseky najednou. Ale uvidíme, jak se to bude vyvíjet.

Vhledem k tomu, že dálnice od Bzence půjde Bzeneckou Dúbravou, tak by lidi v regionu zajímala i otázka kompenzací, co se týče lesů a zeleně obecně…

Samozřejmě jakmile dojde ke kácení zeleně, tak máme nařízenou náhradní výsadbu. Většinou jsou to násobky toho, co skácíme. To znamená, že kompenzace budou obrovského rázu. Připravovat se budou v rámci dokumentace a projednávání s úřady tak, abychom to, co ničíme stavbou dálnice, ještě ve větším rozsahu vynahradili.