Na naše studenty, kteří tradičně všechny zájemce provázejí. Seznámí je jak s informacemi oficiálními, tak těmi méně oficiálními. Tedy jak se jim u nás ve škole líbí, jaké mají oblíbené předměty, a co se v hodinách dozvědí.

Když začneme na gymnáziu…

Tady se mohou studenti těšit na ukázky nejrůznějších pokusů. Ať už se to týká chemie, biologie či fyziky. Mohou se těšit také na prezentaci jazyků. Samozřejmě se dozví informace týkající se přijímacím zkouškám od kolegyň češtinářek a matematikářek. Mohou se zapojit do interaktivních programů, které máme k dispozici. Už první termín otevřených dveří naznačil, že zájemců bude hodně, což jsme rádi. Je fajn, že si je naši studenti převezmou hosty už u dveří. Provází je celou budovou a návštěvníci se mohou zeptat na cokoliv.

A v obchodní akademii?

Tam je to v podobném duchu. Hosté se dozví více o odborných předmětech. Mohou si zkusit hru na finanční gramotnost. Mohou se podívat, jak se u nás učí účetnictví. A samozřejmě jazyky. Na naší škole se totiž učí nejen angličtina, ale také němčina, ruština, španělština a tady na gymnáziu i francouzština. Mohou se tak projevit i milovníci jazyků. Zájemci opět dostanou základní informace o přijímacích zkouškách. Poskytujeme studentům i on-line kurz z češtiny a matematiky k přijímačkám jak pro ty, kteří k nám chtějí jít z pátých, tak devátých tříd. Musím říct, že jsme byli až překvapení, kolik lidí si tuto online formu z pohodlí domova kvitovalo.

A kolik budete přijímat pro příští školní rok nových studentů?

Budeme na každý obor přijímat třicet studentů, tedy 120 dětí do prvního ročníku. Tedy po třiceti dětech na osmileté, čtyřleté gymnázium, ekonomické lyceum a obchodní akademii. Loni byl velký zájem, což nás těší. Je vidět, že v prvních ročnících jsou studenti, které opravdu škola baví. Kteří si ji vybrali a ctili naše heslo: Škola první volby. Navíc se studenti mohou těšit pro snadnější start na adaptační kurz. Loni na něj vyjeli všichni studenti prvního ročníku. Jeli s nimi samozřejmě i jejich třídní učitelé. Dětem se to moc líbilo, poznaly se a byly schopné si navázat kamarádství.

Rád bych se vrátil k jazykům. Když jsem ještě studoval na univerzitě, tak byl mezi studenty velký zájem o španělštinu, jaká je nabídka dalších jazyků kromě angličtiny?

Jazyky jsou pro nás prioritou pro to, že je bereme jako prostředek například pro studenty, kteří budou chtít studovat v zahraničí. Úplně se nabízí Rakousko a Německo. Máme studenty, kteří po maturitě přemýšlí buď o zaměstnání v Rakousku, nebo o studiu na vídeňské univerzitě. Vyučuji německou konverzaci, takže vím, že se u některých studentů plánuje, že po maturitě půjdou do Drážďan, do Lipska nebo do Berlína. Proto je pro ně jazyk země, ve které pak budou, obrovskou devizou. Komunikativní angličtina je dnes brána jako standard. Jak jste se ptal na španělštinu, tak se u nás vyučuje na obchodní akademii. Pokud by se student rozhodl pro německý jazyk, a také by se chtěl učit španělštinu, tak má k dispozici i odpolední kurzy. A ty jedou. Navíc není problém otevřít jazykový kroužek. Tak jako u nás máme kroužek pro mladé badatele pro primu a sekundu či mladého zdravotníka. A navíc se u nás rozjíždějí diskuzní kluby.

Když se vrátím k zájmu o obory, o které byl největší zájem?

V loňském roce byl největší zájem o studium na čtyřletém gymnáziu. Byla jsem dotázána, proč neotevřeme dvě třídy, když zájem byl takový, že bychom je byli schopní naplnit. Je to z prostého důvodu, musíme se zamyslet, jestli jsme schopní tento trend udržet v dlouhodobém horizontu. Na základě jednoho roku nelze udělat rozhodnutí na x let dopředu. Jedna třída navíc znamená také to, že u nás budou tito studenti čtyři roky. Pro ně musí být dostatek prostor i vyučujících. Uvědomte si, že jsem od září v rámci našeho pedagogického sboru, provozu a IT dala možnost být na naší škole s dalšími dvanácti lidmi. Příchod dvanácti lidí do školy se sedmdesáti zaměstnanci, z toho čtyřiapadesáti učiteli, je poměrně razantní změna. Předtím někteří odešli do důchodu, někteří na zkrácený úvazek a příchodem nových vyučujících se škola určitě obohatila. A to o lidi, kteří přišli z jiných škol nebo i z jiných povolání. Například účetnictví tak u nás vyučuje člověk, který byl sám účetním, takže ví, jak to v praxi vypadá. Dokáže tak studentům přiblížit, jak se dnes pracuje s účetními programy na počítači.

Ještě jste se zmínila o úspěších vašich studentů. O co šlo?

Náš student Honza Engler se umístil na první příčce ve středoškolské odborné činnosti v oboru matematika z celé České republiky. Porazil i studenty z matematických gymnázií. A Bětka Bařinová byla ve své kategorii na místě druhém. Jsem ráda, že máme studenty, kteří své vědění dokážou takto poslat dál.

Nyní bychom se mohli přenést od studentů a pedagogického sboru k budovám. Co vás tady čeká?

Změn tady bude nutných hodně. Ani jedna z budov, které jsem převzala v září 2021, totiž není v dobré kondici. Hned po svém nástupu jsem požádala stavebního technika o prohlídku obou budov, abych měla jistotu, že vydrží. Ano, vydrží, nespadnou. To je ale zoufale málo. I dnes tady můžete vidět řemeslníky. Zatím řeším jen havarijní situace, jejich mnoho. První jsem řešila už v průběhu loňského kalendářního roku v obchodní akademii, a to s prasklým odpadním potrubím mezi patry. To jsem vyřešila v průběhu prázdnin. Jsem velmi ráda, že jsem sehnala firmu, která dokázala problém odstranit tak, abychom mohli odstartovat nový školní rok bez řemeslníků. Ještě se nám tady podařilo změnit zázemí pro jídelnu. Navázali jsme spolupráci s MND, které nám zafinancovalo židličky a stoly.

A budova gymnázia?

Tady byl problém s přístěnkem, kde bývala lyžárna a který padal. Statik doporučil jeho odstranění, což se podařilo udělat. Do toho jsme paralelně museli vyřešit problém se stropem tělocvičny. Byl narušený podhled, který vyžadoval opravu. Díky intervenci na kraji, jsme sehnali peníze, za což děkuji. Podhled se sice odstranil, ale zjistili jsme, že je na půdě dvanáct až třináct tun suti po předchozí demolici střechy. Suť se sice podařilo dělníkům ručně a s maskami odnosit, jenže pak se zjistilo, že je konstrukce napadená dřevokaznou houbou a dalšími škůdci. Nyní tak jednáme o tom, abychom mohli udělat střechu novou. Studenti ale musejí cvičit v náhradních prostorech, což je pro školu finančně náročné. Do toho nás ještě čeká výtah, s nimž finišujeme a u kterého už máme vyřízené stavební řízení.

Do konce března bude ještě ve vaší péči ubytovna u obchodní akademii. Co s ní bude pak?

Pak už ji bude mít Domov horizont. A bude ji předělávat na bydlení pro lidi s mentálním a fyzickými postižením. Smlouva s Ukrajinci, kteří tady byli na práci, končila 18. února. Tu jsme prodloužili jen do konce března. A co se týká Ukrajinců, kteří jsou tady přes krizový štáb, těch tady zůstalo jen sedm. Mluvila jsem o nich se sociální pracovnicí, která je má na starosti. A podle ní není absolutně žádný problém předat je do jiných ubytovacích prostor.