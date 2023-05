/VIDEO/ Pacienti nejen z Kyjovska, ale také z Hodonínska, Veselska i části Kroměřížska či Uherskohradišťska míří za léčbou nádorů do nového Regionálního onkologického centra v Nemocnici Kyjov. Působí tady odborníci z Masarykovy onkologického ústavu v Brně na Žlutém kopci. O další spolupráci v pondělí jednal na kyjovské půdě ředitel největšího onkologického centra v České republice Marek Svoboda se šéfem zdejší nemocnice Jiřím Vyhnalem.

V Nemocnici Kyjov plánují rozšíření Regionálního onkologického centra za spolupráce s Masarykovým onkologickým ústavem. | Video: Deník/Petr Turek

„Máme velký zájem rozvíjet spolupráci v onkologické péči o pacienty z našeho regionu. Chceme co nejlepší péči poskytovat v úzké spolupráci s Masarykovým onkologickým ústavem,“ řekl ředitel Nemocnice Kyjov.

Pacientům se má tak například zkrátit a tím i usnadnit náročná cesta po chemoterapii. „Zájmem je, aby z tohoto nádherného regionu obzvlášť v situaci, kdy tady mají komplexní a dobrou nemocnici, nemuseli kvůli onkologii dojíždět daleko do Brna,“ uvedl Svoboda.

Připomněl, že těsnější spolupráci rozvíjejí poslední tři roky. Ředitelé spolu s dalšími lékaři v pondělí jednali například i o podávání léků, které doposud v Kyjově dostávat pacienti nemohli, a museli kvůli nim na Žlutý kopec. „Také jsme se bavili o nových strategických vizích, které v naší nemocnici máme. Mezi ně patří výhledově pořízení PET CT přístroje, rozšíření onkologické ambulance a jejího provozu,“ upozornil Vyhnal s tím, že mezi další plány patří také vznik paliativní ambulance.

Zdroj: Deník/Petr Turek

Onkologická ambulance v jihozápadní části nemocničního areálu obslouží denně kolem čtyřicítky pacientů. „To činí ročně přibližně čtyři a půl tisíce,“ přiblížila lékařka Helena Blažková vytížení kyjovského specializovaného pracoviště, kde lidem poskytují péči například lidem s rakovinou prsů, tlustého střeva či plic. Šéf kyjovské nemocnice nastínil plány rozšíření ambulantních dnů v nejbližší době ze dvou na tři dny a následně až na pět dnů.

Svoboda připomněl, že obě zdravotnické zařízení mají i společné odborné týmy. Do Kyjova z Masarykova onkologického ústavu v současnosti dojíždějí čtyři lékaři. Navíc by zde ještě v tomto roce mohli poskytovat inovativní neboli cílovou léčbu s podáváním biologický léků.

Zmiňované PET CT je přístroj, který umožňuje vyšetřit pacienta nejen anatomicky. „Ale také po stránce funkční. Například co se týká metabolismu, což je v onkologii důležitá záležitost. Těchto přístrojů není v republice mnoho. Jsou jen na pracovištích fakultních a v některých krajských nemocnicích. Pokud by se podařilo jej pořídit k nám, byli bychom první nemocnice okresního typu, která by tento přístroj měla. Po personální stránce jsme na ně připravení,“ vysvětlil primář kyjovského oddělení nukleární medicíny Jaromír Bernátek.

Připomněl, že na PET CT vyšetření je poměrně nedostatek termínů, a to napříč republikou. Zároveň doufá v kyjovské zahájení instalace tohoto aparátu zhruba za pětasedmdesát milionů korun v příštím roce.