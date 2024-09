Až po okraj mostu do části Rybáře vystoupala hladina Staré Moravy v Hodoníně. Rameno řeky Moravy aktuálně v úterý ráno dosáhlo zatím svého letošního maxima. Přilehlá silnice vedoucí k budově okresního archivu nebo areálu koupaliště byla v době hrozby povodně uzavřená.

Stav toku si při ranním venčení psa prohlédla například Eva Husáková, jež bydlí na tamním náměstí Osvobození. O historické proměně někdejšího ostrova jsme psali TADY.

„Zatím jsem v klidu. Dnes je voda nejvýše, až po most. Včera to tak ještě nebylo. Čekáme, že kulminovat to bude právě teď. Poté už snad voda klesne,“ řekla v úterý ráno.

V místě podle svých slov žila už v době velké povodně v roce 1997. Vzpomněla, že se jim tehdy voda dostala do sklepů. „Nastoupalo tam asi třicet centimetrů,“ přikývla.

Hasiči v pondělí na břehu u archivu preventivně pokládali protipovodňové zábrany. Mluvčí města Josef Horníček upozornil, že v těchto místech je břeh nižší než na protější straně.

„Jedná se o preventivní opatření, jehož účelem je zamezit rozlití Staré Moravy zpětným vzdutím,“ uvedl mluvčí. Pytle s pískem jsou naskládané také na druhé straně u zámečku, sídla Masarykova muzea.

kolem dnešního náměstí Osvobození v minulosti teklo rameno řeky Moravy, dnes je kopíruje Jánošíkova ulice

close info Zdroj: Hodonín nostalgický zoom_in Dobový snímek bývalého židovského městečka v Hodoníně. Dnes na jeho místě stojí náměstí Osvobození s panelovými domy.

Průtok hraniční řeky Moravy byl ve Strážnici v úterý po deváté hodině ranní 617 kubíků za sekundu, pomalu klesá. V roce 1997 to bylo devět set kubíků. Deník u jezu natáčel v pondělí ráno.